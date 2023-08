Galerii: Hop galeriis avati Sigrid Luitsalu näitus "Korduse sisemustrid"

Sigrid Luitsalu on Tallinnas tegutsev klaasikunstnik. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti eriala ning on varasemalt õppinud filosoofiat ja Aasia kultuurilugu. Kunstnikuna huvitub Luitsalu mustritest, mis esinevad nii looduses kui ka meis endis, ammutades inspiratsiooni eluslooduse ja inimese sisemaailma pidevast muutumisest ning arengust.

Vastvalminud näitus "Korduse sisemustrid" kutsub vaataja teekonnale korduse sisemustritesse, milles pate de verre tehnikas loodud õhkõrnad klaasist teosed peegeldavad kordusest esilekutsutud emotsioone ja mõtisklusi.

Näituse kirjeldus

Kordus on mitmekülgne. See on samasus ja erinevus, mäng lihtsate ja keeruliste variatsioonidega, mis on varjatud ja varjamata, staatilised ja dünaamilised - peites tähenduse ja samal ajal tuues selle esile. Kordus nii kurnab kui ka loob tähendust. Erinevuste ja korduste mäng muutub justkui labürindiks millesse on lihtne eksida. Kordused meie sees ja väljaspool võivad tunduda automaatsete ja stereotüüpsetena, ometigi on neis lõpmatud erinevused, variandid ja teisendused - ilu. Vahel on erinevus nii peen, et paneb korduse näima lõpmatu ja sarnasena. Erinevuste lakkamatu nihkumine käivitab korduse. Kiht kihi haaval muutub kordus ettearvamatu efektiga jõuks. Ehk on see, mis kordub, erinevus ise?