Eesti kultuuriesindajana Belgias ja Euroopa Liidu juures asus tööle Heili Jõe

Eesti kultuuriesindajana Belgias ja Euroopa Liidu juures alustas tööd Heili Jõe, kes on varem töötanud kultuuriministeeriumis Euroopa Liidu nõunikuna.

"Brüssel tähendab paljude jaoks eelkõige Euroopa Liidu institutsioone ning kultuuriesindajana Belgias saab minu üheks rolliks kaitsta Eesti huve ja edendada koostööd kultuuri-, audiovisuaal-, meedia- ja spordivaldkonnas Euroopa Liidu Nõukogu tasandil," sõnas Jõe.

"Brüssel, aga ka Belgia tervikuna, on kultuuriliselt tohutult mitmekülgne, kultuurivaldkonna koostöö Eesti ja nii Valloonia kui ka Flandria kogukondadega on traditsiooniliselt olnud väga viljakas ning püüan seda igati hoida ja edasi arendada," lisas ta.

Heili Jõe on varem Euroopa Liidu nõunikuna kultuuriministeeriumis koordineerinud ka Eesti eesistumist, samuti on ta töötanud Tallinna Pimedate Ööde filmifestivali juures külaliste koordinaatori ja filmituru projektijuhina. Tal on sotsioloogia bakalaureusekraad Tallinna Ülikoolist.

Eelmine kultuuriesindajana Belgias Kadri Jauram jätkab tööd kultuuriministeeriumis Euroopa Liidu asjade nõunikuna.

Eesti kultuuriesindaja peamine ülesanne on eesti kultuuri tutvustamine Belgias ja Euroopa Liidu juures ning kahe maa vaheliste kultuurisuhete edendamine ja hoidmine. Eestil on kultuuriesindajad seitsmel maal: Euroopa Liidu juures ja Belgias, Saksamaal, Ameerika Ühendriikides, Suurbritannias, Prantsusmaal, Soomes ja Rootsis.