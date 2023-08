Eesti kultuuriesindajana Soomes asub tööle Grete Ahtola

28. augustist alustab Eesti kultuuriesindajana Soomes tööd Grete Ahtola, kellel on pikaajaline kogemus Eesti-Soome suhtekorralduse, kultuurivahetuse ning sündmus- ja kultuurikorralduse alal.

"Eesti ja Soome kultuurisuhted on väga tugevad. Seetõttu pean tähtsaks nii olemasolevate koostööprojektide ja -suhete hoidmist ning arendamist kui ka uute kontaktide ja algatuste loomist. See, et püsiks ja kasvaks huvi ning uudishimu Eesti eripärase, põneva ja mitmekesise kultuuri vastu, nõuab jätkuvalt uusi ideid ja teguviise," ütles Eesti kultuuriesindaja Soomes Grete Ahtola.

"Veel pean oluliseks soodustada koostööd Eesti ja Soome erinevate loomeliitude ning ettevõtluse vahel, lisaks suurendada Eesti kultuuri nähtavust Soome meediaruumis. Usun, et mida paremad on inimestevahelised kontaktid ja võrgustikud, seda suuremad on ka võimalused kultuuriekspordi kasvuks," lisas Ahtola.

Grete Ahtola on varem juhtinud Eesti Instituudi Soome esindust, töötanud Soome-Eesti seltside liidus, töötanud riigikantseleis Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise nõunikuna ning olnud Tartu Ülikooli Soome esindaja. Tal on magistrikraad soome keeles ja kultuuris Tartu Ülikoolist ning kultuurikorralduse magistrikraad Metropolia Rakenduskõrgkoolist.

Eesti kultuuriesindaja peamine ülesanne on eesti kultuuri tutvustamine Soomes ning kahe maa vaheliste kultuurisuhete edendamine ja hoidmine. Eestil on kultuuriesindajad seitsmel maal – Euroopa Liidu juures ja Belgias, Saksamaal, Ameerika Ühendriikides, Suurbritannias, Prantsusmaal, Soomes ja Rootsis.