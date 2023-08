Nils Frahm esineb oktoobris Eestis

Frahmi loomingut on võrreldud kaasaegsete pianistide-heliloojatega nagu Ludovico Einaudi ja Ólafur Arnalds, kellest viimasega on ta ka mitmeid ühisplaate avaldanud. Koostööd on ta teinud ka muuhulgas tšellist Anne Müllerist ning muusiku ja videorežissööri Woodkidiga.

Nils Frahmil on ilmunud kokku 14 täispikka sooloalbumit, mille hulgas ka tema 2011. aasta läbilöögialbum "Felt", lisaks ka 7 EP-d ja mitmeid koostööplaate.

2022. aastal nägi ilmavalgust tema kolmetunnine maratonalbum "Music For Animals", mis autori sõnul on inspireeritud Erik Satie "mööblimuusika" kontseptsioonist ja soovist "luua midagi sama võluvat ja vahetut nagu seda on võimsa kose või tormis tantsisklevate puulehtede vaatlemine". Albumi lood tulevad esitusele ka Frahmi tänavu juunis alanud maailmatuuril, mis toob teda ka Eestisse.

Nils Frahm astus esmakordselt Eesti publiku ette 2013. aastal Jazzkaare festivalil.