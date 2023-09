Tütar galerii esindatavate kunstnike nimistu avab Urmas Lüüs

Urmas Lüüs keskendub oma loomingus sepakunsti, skulptuuri, valguse, heli, klassikalise käsitöö ja materjalikunstide kombineerimisele. Tema äsjaste isikunäituste hulka kuuluvad "Öökull huikas ja samovar undas ühtevalu" (koos Hans-Otto Ojastega) HOP galeriis, "Ülerahvastatud üksindus" Sõltumatu Tantsu Laval ning "Kõik on seotud iseendasse" Haapsalu Linnagaleriis. Kunstnik on käesoleval aastal osalenud grupinäitustel "As Gaudy as a Butterfly" Hispaanias Valencias ning "Polyphonos" Münchenis Saksamaal.

Urmas Lüüs on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti erialal ning juhendab tudengeid Eesti Kunstiakadeemias, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Etenduskunstide osakonnas ja Göteborgi Ülikooli metalliosakonnas. Varasemalt on ta õpetanud Rietveldi Akadeemias Hollandis, Hiina Kunstiakadeemias, Silpakorni Ülikoolis Tais ja Hiko Mizuno Kolledžis Jaapanis.

Tütar on kaasaegse kunsti galerii, mis esindab peamiselt Tallinnas tegutsevaid noorema põlvkonna kunstnikke, tutvustades nende loomingut nii kodumaal kui rahvusvaheliselt. Galerii asub Tallinnas Noblessneri sadamalinnakus aadressil Vesilennuki 24 ning on avatud neljapäevast pühapäevani. Galerii näitustele sissepääs on publikule tasuta.