Paavli kultuurivabrikus esineb Rootsi duo Deki Alem

Rootsi-Aafrika peres sündinud ja uue aastatuhande sulamkultuuride mõjuväljas sirgunud mehed ristavad räppi drum'n'bass'iga ning grunge't funk'i ja psühhedeeliaga. Tallinnas astub Deki Alem üles tänavuse EP "Fluent Stutter" Euroopa esitlustuuri raames.

Pärast mullust debüüt-EP-d "Among Heads", mille produtsendid on LIOHN ja Klahr (Drake, Lady Gaga, Swedish House Mafia) on Deki Alem soojendanud muuhulgas Gorillaz't ning tuuritanud Põhjamaades, Hollandis, Ühendkuningriigis ja Prantsusmaal.

Deki Alemi kontsert Tallinnas Paavli Kultuurivabrikus toimub 16. novembril 2023 algusega kell 19.