Paavlis esineb USA post-punk bänd Algiers

Täna, 28. septembril esineb Paavli Kultuurivabrikus USA soul'i, gospelit, post-punki, hiphoppi ja elektroonikat segav bänd Algiers. Laval on ka kohalik ansambel Such A Vain Endeavour.

Algiers'i iseloomustab eklektiline ja positiivselt elektriline rütm. Bänd ühendab oma muusikas post-pungi ja no wave'i elemente toore bluusi, gospelmuusika ning varase industriaaliga, millest nende endi sõnul koorub välja midagi erilist ja põletavat.

Üleskasvamine Atlantas ja rassilise ning institutsioonilise vägivalla nägemine on sundinud bändi koos muusikat tegema ja võitlema laastava frustratsiooni ning meeleheitlikkuse vastu, mis kaasaega defineerib.

Bändi viimasel albumil "Shook" teevad kaasa underground skeene olulised nimed Zack de la Rocha, Big Rube, Billy Woods, Samuel T. Herring (Future Islands), Jae Matthews (Boy Harsher), LaToya Kent, Lee Bains III ja mitmed teised.

Atlanta, kus albumi teostus aset leidis, on bändis sõnul lõppkokkuvõttes ka selle südames. Välisalvestused ning originaalsed sämplid otse bändilt asetavad rõhu ajale, kohale ja kollektiivile. Tulemuseks on maailm, kus kuulaja saab mitmetahuliselt tajuda seda kogemust, mis on kasvamine üles Ameerika lõunas. "Töötasime keskkonnas, millega olime harjunud," ütles kitarrist Lee Tesche. "See tundub kõige Algiers'ile omaseim album, mille oleme kunagi teinud."