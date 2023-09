Galerii: tšellist Marcel Johannes Kitse soleerimisel avati Vanemuise kontserdihooaeg

8. septembril Vanemuise kontserdimajas toimunud hooaja avakontserdi eel tervitasid kontserdipublikut Vanemuise teatrijuht Aivar Mäe ning Vanemuise kontserdimaja juht Kulvo Tamra.

Kontserdil sai Eesti esiettekande Tõnu Kõrvitsa poeetiline teos segakoorile ja sümfooniaorkestrile "Tota pulchra es, amica mea".

Tšellist Marcel Johannes Kitse soleerimisel kõlas Edward Elgari mõtlik ja eleegiline tšellokontsert e-moll, op. 85. Vanemuise sümfooniaorkestri ja tšellist Marcel Johannes Kitse jaoks oli see esimene ühine musitseerimine kontserdilaval.

Kontserdi teises pooles kõlas Tauno Aintsi seade Gustav Holsti teosele "Planeedid", mille kandsid ette sümfooniaorkestri täiskoosseis ning Vanemuise ooperikoori naiskoor.

"Avakontserdil täies hiilguses kõlav teos on sel hooajal sümbioosis Edward Elgari "Enigma variatsioonidega" ka Vanemuise balletilaval. Need kaks teost ilmestavad üht suuremat lugu, mille Jevgeni Grib (RO Estonia) koos Vanemuise balletitrupiga "Tuhkvalge" nime all 14. oktoobril Vanemuise teatri suures majas lavale toob," jagas Joost.

Eesti Kontserdiga koostöös toimunud Vanemuise sümfooniaorkestri ja Vanemuise kontserdimaja hooaja avakontsert on järelkuulatav Klassikaraadiost.

Koostöös Eesti Kontserdiga kõlab Vanemuise teatri 154. hooajal veel kaks kontserti: kontserdisari "Klassika" – "Tormiloits" jõuab tuleval aastal Pärnu, Tartu ja Tallinna kontserdisaalidesse. Ühiselt lõpetatakse ka kontserdihooaeg: Vanemuise sümfooniaorkestri ja Vanemuise kontserdimaja hooaja lõppkontsert toimub tuleva aasta 10. mail ning sama kontsert tuuakse 15. mail publiku ette ka Tallinnas Viimsi Artiumis.