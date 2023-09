Kitarrist Kristen Kütner avaldas lühialbumi "Colors"

"Tervikuna on "Colors" saanud inspiratsiooni positiivsetest mälestustest, sealhulgas aegadest, mis on seotud meie perekonna Lohusalu suvilaga, millele mõeldes tulevad meelde soojad ja ilusad värvid. "Colors" loodetavasti annab ka kuulajatele tuge näha elus erinevaid värve ning julgustab olema avatud erinevatele võimalustele," kommenteerib vastilmunud EP-d lugude autor ja väljaandja Kris Denn.

EP jaoks klahvpille mänginud ja Kris Denniga koos muusikat loonud jazz-pianist Artis Boris toob välja, et sündinud muusika on siinse piirkonna mõistes unikaalne: "Tema kitarrimängu iseloomustab soe ja ilus sound, mida kuulama jäädes arvaks, et ta on pigem pärit Brasiiliast kui Baltikumist. See on siin põhjamaises kliimas minu jaoks midagi unikaalset ning väga värskendavat."

Lisaks teevad EP-l kaasa bassist Martin Laksberg, flöödi- ja saksofonimängija Markus Anthony Eermann, trummar Ott Adamson ja löökpillimängija Luiz Black. EP miksis Martin Laksberg ja masterdas Jörgen Hermaste ning selle kujunduse autoriks on disainer Estookin.

Žanriliselt sulatab "Colors" kokku mõjutused jazz'i, soul'i ja broken beat'i vallast.