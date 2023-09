Lihulas algas 21. Matsalu loodusfilmide festival

Festivali peakorraldaja Silvia Lotmani sõnul püüti programmi koostades lähtuda sellest kui tugev on film ise, aga ka sellest, milline on selle hariduslik potentsiaal. "Meile esitati üle tuhande filmi ja see aasta on meil programmis 50 filmi, nii et konkurents oli väga tugev," sõnas ta.

Festivalile jõudnud filmide seas on kaks võistluskategooriat: ""Loodus" ning "Inimene ja loodus".

Kategooria "Loodus" žüriiliikme ja näiteks nii BBC kui ka National Geographicu projektides operaatorina töötanud James Eweni sõnul, on tänavused filmid mitmekesised ja võitja selgitamine tõotab tulla keeruline.

"Me peame leidma filmi, kus on hea nii montaaž, režii kui ka operaatoritöö. Me ei otsi lihtsalt head, sest lõppude lõpuks on see võistlus ja me otsime parimat. Film võib olla ühe külje pealt tugev, aga samas võib sellel olla puudusi mingis teises osas – nii et tuleb teha keerulisi otsuseid," rääkis Ewen.

Võidufilmid selguvad Lihulas laupäeva õhtul ja pühapäeval saab neid Lihula kultuurimaja suures saalis uuesti näha. Lisaks sellel nädalal Lihulas peetavale festivalile linastub valik filme järgmisel nädalal mitmel pool mujal üle Eesti.