ETV2 näitab Matsalu loodusfilmide festivali võidukaid dokumentaale

"Metsikud mesilased" esmaspäeval, 18. septembril kell 20

Matsalu loodusfilmide festivali 2022 parima operaatoritöö auhind

Mesilased on inimeste jaoks ühed ülimalt töökad tolmeldajad, kes meile mett annavad. Ent mesilased elasid aastatuhandeid ilma inimestega kokku puutumata ja täitsid oma tähtsat rolli ökosüsteemis. Tunnustatud dokumentalisti Jan Hafti film võtab vaatluse alla vabas looduses elavate mesilaste suhted neid ümbritseva keskkonnaga ja üritab välja selgitada, miks mesilaste arvukus iga aastaga kahaneb.

MAFFi žürii sõnul paistab film silma kaadrite mitmekesisusega, mis katab ära kõik vaatenurgad üldplaanidest kuni miniatuursete makrovõteteni välja.

Metsikud mesilased (dokfilm) Autor/allikas: pressimaterjal

"Superlinnud - tihaste salaelu" teisipäeval, 19. septembril kell kell 20

Matsalu loodusfilmide festivali 2022 Tartu Loodusmaja eriauhind

Tihastele me igapäevaselt erilist tähelepanu ei pööra, sest neist on saanud linnades ja koduaedades meie lahutamatud kaaslased. Ometi on tihaste maailm tunduvalt põnevam, kui esmapilgul tunduda võib. Dokumentaalfilm näitab nende põnevate lindude lõbusaid, aga tihtilugu ka ohtlikke toimetusi, mis leiavad aset meie kõigi nähes.

MAFFi eriauhind südamliku, õpetliku ja ilustamata sissevaate eest nende eestlastele kallite lindude rõõmudesse ja muredesse.

Superlinnud - tihaste salaelu Autor/allikas: pressimaterjal

"Holland vee all" kolmapäeval, 20. septembril kell 20

Matsalu loodusfilmide festivali 2022 parima režii auhind

Holland ja vesi on lahutamatud. Holland tähendab hulgaliselt kanaleid, kraave, tiike, järvesid ja jõgesid - 16% riigist hõlmab magevesi ja kolmandik maismaast asub allpool merepinda. Režissöör Arthur de Bruin näitab oma filmis magevee-elanike igapäeva ja see on kütkestav. Liikide, suuruste, käitumise, värvide ja kujude mitmekesisus on tohutu.

MAFFi žürii sõnul on tegemist kirest sündinud hämmastava filmiga algusest lõpuni. Film koosneb suures osas keerulistest veealustest võtetest, mille nii kõrgekvaliteediliseks tabamiseks tuli kindlasti tublisti vaeva näha.