"Plekktrummi" kümnes hooaeg avab ETV2 kultuurisaadete sügise

ETV2 kutsub pea igal argiõhtul kaasa mõtlema kultuuri ja ühiskonda puudutavatel teemadel. Kultuurisaated leiab ETV2 kavast sel sügisel kell 22, neile eelneb kell 21.30 uus pooletunnine kultuurimagasin "Päeva püük", mis peegeldab kultuuris toimuvat ning kogub kokku kultuurikillud ja -uudised, mida ERR-i lainetel on märgatud.

"Plekktrumm"

Esmaspäeviti kell 22.00

Joonas Hellerma juhtimisel on vestlussaade "Plekktrumm" alustamas oma kümnendat hooaega. Hooaja esimene külaline on õigeusu teoloog Tauri Tölpt, kes on ühtlasi Konstantinoopoli oikumeenilise patriarhi Bartolomeose tõlk Eesti külaskäigu ajal.

"Kirjandusministri juures. Stsenaristide eri"

Teisipäeviti kell 22.00

Kirjandusminister Mart Juur alustab uut hooaega kutsudes sel sügisel vaibale Eesti tuntud ja armastatud stsenariste. Hooaja avab kohtumine kirjaniku ja stsenaristi Andra Teedega, kes on juba alates 2014. aastast kirjutanud menukat sarja "Õnne 13".



"Kultuuristuudio. Arutelu"

Neljapäeviti kell 22

Kultuuristuudio jätkab neljapäeviti arutelusid päevakajalistel kultuuriteemadel. Saatejuhid on Maarja Vaino, Merilin Pärli ja Kaupo Meiel. Avasaate keskmes on kultuuriobjektide ehitamise rahastamine ja kultuurkapital kui selle üks võtmekohtasid. Merilin Pärli külalised on stuudios kultuurkapitali juhataja Margus Allikmaa ja Estonia teatri peadirektor Ott Maaten.

Matsalu loodusfilmide festivali dokumentaalid

Esmaspäevast kolmapäevani kell 20

Koos peagi algava Matsalu loodusfilmide festivaliga toob ETV2 vaatajate ette kolm auhinnatud filmi möödunud aasta festivalilt. Esmaspäeval näeb parima operaatoritöö auhinnaga pärjatud loodusfilmi "Metsikud mesilased", teisipäeval on eetris Tartu Loodusmaja eriauhinna pälvinud "Superlinnud – tihaste salaelu" ja kolmapäeval näeb parima režii auhinna võitnud filmi "Holland vee all".



"4x4. Lähis-Ida"

Reedeti kell 22.00

Alates 29. septembrist saab reedeti kaasa elada 4x4 automatkajatele uuele seiklusele. 2022. aasta detsembris startinud seltskonna eesmärk oli jõua Araabia poolsaarel Dakari rallit võõrustavasse Saudi Araabiasse. Plaanid muutusid aga pidevalt ja nii hakkab kulgema seiklus mööda võõraid riike ja kultuure.



Pühapäevad on ETV2s jätkuvalt teemaõhtute päralt – eesootav pühapäeva teleõhtu on sünnipäevasid tähistavatale Siiri Sisaskile (55) ja Andrea Bocellile (65). Kolmapäeviti näitab ETV2 kvaliteetsarju, hetkel on pooleli elulooline draamasari Aretha Franklinist.