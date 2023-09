An-Marlen andis välja uue singli "Endale"

Maikuus ilmus An-Marleni 7 looga debüütalbum "Iseendale", mida saatis albumifilm. Kui albumi materjal keskendus rohkem keerulistele emotsioonidele seoses armastusega, siis uus lugu on oma vormilt helge ja üdini positiivne, rääkides rõõmutundest ja uuest armastusest.

"Suvi oli soe ja armastust täis, ning kõik see leidis oma koha minu uues singlis "Endale". Ma olen armunud, õnnelik ja loodan, et see suvi kestab selle laulu saatel teie südametes edasi," selgitas An-Marlen. Singli miksis ja masterdas produtsent Taavi Paomets. Loole valmis ka muusikavideo Henry Pareloga, kes on debüütalbumi "Iseendale'' albumifilmi autor. "Endale'' video filmiti üles ühe päevaga ja rohkem kui 30 erinevas lokatsioonis.

Lugu valmis koostöös varasema muusikalise mõttekaaslase produtsent Boipepperoniga, kellega on valminud ka "Lasin sul minna" An-Marleni albumilt, ning "Kosmoselaeval'', mis on nende esimene ühissingel Boipepperoni peagi ilmuvalt debüütalbumilt "Qqndqt".

"Lugu sündis väga spontaanselt, teadsime suunda ja selle kursil läksime. Välja tuli midagi väga värsket ja vinget. Loo eesmärk on lihtsalt panna inimesi vabanema igapäeva muredest ja nautima muusikat, kas siis tantsupõrandal või hoopis kuskil kosmoses," rääkis produtsent Boipepperoni.