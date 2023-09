Kuldgloobused jagatakse seekord välja ka kassahittidele ja koomikutele

Kuldgloobus parima kassahiti eest jagatakse jaanuaris välja filmide vahel, mis on aastaga kogunud kõige rohkem raha või vaatamisi, kuid on ka loominguliselt tasemel, vahendas Variety. Auhinnale kandideerimiseks peab film olema kogunud linastumisel vähemalt 150 miljonit dollarit, millest 100 miljonit peab tulema kodusest kinolevist. Voogedastusplatvormidel ilmuvate filmide sobivus otsustatakse vaatamisnumbrite põhjal.

Teine uus auhind antakse parima esituse eest püstijalakoomikule, kelle show on linastunud televisiooni või voogedastusplatvormi eetris.

"Kuldgloobused on ikka koomikute tööd toetanud ja meil on nüüd hea meel austada nende suurepärasust filmi ja tele parimate kõrval," sõnas Kuldgloobuste president Helen Hoehne. "Samuti on meil uhke tunne tunnustada seda rasket tööd, mis läheb filmi tegemisse, mis oleks nii edukas kassahitt, kuid ka kunstiliselt märkimisväärne," lisas ta.

Kuldgloobuseid jagatakse 7. jaanuaril.