Suri arhitekt ja maalikunstnik Raul Paabo

Raul Paabo sündis 26. novembril 1923 Tallinnas ning hariduse omandas ta Westholmi gümnaasiumis. Saksa okupatsiooni ajal gümnaasiumi lõpetanuna soovis Paabo õpinguid jätkata Tallinna Tehnikaülikoolis. Ülikooli lubamise tingimuseks oli kuuekuuline tööteenistus Saksa relvajõudude lennuväes, mis sõja kestes pikenes tähtajatuks teenistuseks.

Pärast sõda siirdus Paabo Saksamaal asuvasse DP põgenike ümberasumise laagrisse ning õppis aastatel 1946–1950 arhitektuuri Braunschweigi Tehnikaülikoolis. Pärast Saksamaalt emigreerumist Ameerika Ühendriikidesse aastal 1951 jätkas ta arhitektuuriõpinguid California Ülikoolis Berkeleys, täiendades end ka maalikunsti, skulptuuri ja akvarelli õpingutega.

Paabo töötas arhitektina Californias ja Washingtonis ning 1970. aastatel alustas aktiivsemat tegevust ka maalikunstnikuna. Pärast aktiivse tegevuse lõpetamist arhitektina 1988. aastal pühendus ta maalikunstile ning töötamisele kunstigaleriides ja -institutsioonides.

Paabo on osalenud näitustel California, Oregoni, Washingtoni ja New Yorgi osariigis ning Vancouveris Kanadas. Ta on pälvinud mitmeid auhindu ning teda on esindanud mitmed galeriid Californias.

Paabo oli ka pühendunud Lääneranniku Eesti Päevade raames toimunud kunstinäituste korraldaja aastatel 1965, 1975 ja 1985 ning oli pikaaegne Santa Rosa kunstnike gildi juhatuse liige. Raul Paabo oli alates 2006. aastast Eesti Kunstnike Liidu liige.