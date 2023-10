Lõpeb kollektiivide registreerimine 2025. aasta laulu- ja tantsupeole

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul on tänaseks nii laulu- kui ka tantsupeole registreerunud mõlemale üle 800 kollektiivi ning rahvamuusikapeole ligi 100 kollektiivi. "Soovitan kõigil, kes järgmisest laulu- ja tantsupeost osa võtta kavatsevad kindlasti tegutseda juba täna ning oma registreerimist mitte viimasele minutile jätta. Juhul kui teil registreerimise käigus küsimusi peaks tekkima, on praegu võimalik neile ka rahulikult vastused leida. Viimasel minutil kipub sellega kiireks minema," ütles Toomla.

Väliskollektiivid saavad sihtasutuse juhi sõnul aga end peole kirja panna alates novembri algusest. "Nende registreerimisinfo on peagi leitav samuti meie kodulehel aadressiga laulupidu.ee," selgitas Toomla.

XXVIII laulupeo kunstilise juhi Heli Jürgensoni sõnul olid üldlaulupeo kava koostamise aluseks kolm olulist märksõna – murded, murdumine ja aeg. Esimese päeva kava iseloomustab Heli sõnadega "hästi tasakaalus". Repertuaar on kunstilise juhi sõnul üles ehitatud selliselt, et kõik murdepiirkonnad oleksid esindatud. Teise päeva kavas olevad laulud räägivad laulmise jõust ja väest. Iga liigi repertuaarist leiab ka teoseid, mis seostuvad murrete, murdumise ja aja teemaga ning kindlasti on selles ka mõni murdekeelne pala. Laval on kõik tavapärased kooriliigid alates mudilastest ja lõpetades segakooridega ning esindatud on ka sümfoonia- ja puhkpilliorkestrid.

XXI tantsupeo pealavastaja Helena-Mariana Reimann ütles, et lähtuvalt XXI tantsupeo lavastuslikust kontseptsioonist on sel korral suurimaks uudiseks varasemast erinev lähenemine rühmaliikide jaotusele. Eesti on jagatud erinevateks piirkondadeks ja tantsijate peole kandideerimine toimub seekord piirkonnapõhiselt. "Seega moodustuvad tantsupeo liigid lisaks traditsioonilistele üle-eestilistele liikidele ka piirkonnapõhiselt," rõhutas Reimann ning lisas: "Loodame, et selline muudatus tugevdab kogukonna ühtekuuluvustunnet. Piirkonniti ollakse ühise eesmärgi nimel väljas ja iga tantsija jaoks on seega oluline, et just tema piirkond säraks ja silma paistaks. See on samuti hea võimalus välja tuua paikkondlikke erisusi nii tantsus, muusikas kui ka rahvarõiva eripäras," ütles pealavastaja.

Rahvamuusikapeo üldjuht Helin Pihlap innustab peole registreeruma nii ansambleid kui ka üksikuid pillimehi. "2025. aastal toimuval rahvamuusikapeol on palju uut ja põnevat – peol esineb kaheksa pilliliiki, nende hulgas esimest korda oma liigina ka mandoliinid, karmoškad ja hiiu kandled. Iga liigi kavas on lugu solistiga, kelleks on selle pilli tõeline meister ja kogukonna vedaja. Esmakordselt on kavas ka ühine algus- ja lõpunumber, mis ühendavad peolisi ning pakuvad ka publikule võimalust kaasa lüüa," rääkis üldjuht järgmise rahvamuusikapeo plaanidest.

XXVIII laulu- ja XXI tantsupeole saab registreeruda elektroonilises registris. Registreerumine lõpeb 15. oktoobri südaööl.

Laulupeo kunstiline juht on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastaja on Helena-Mariana Reimann ning rahvamuusikapeo üldjuht on Helin Pihlap. Laulu- ja tantsupeo korraldaja on Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.

XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu toimub 3.– 6. juulil 2025 Tallinnas.