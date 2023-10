Oskar Lehemaa "Kadunud sokid" võitis kahel filmifestivalil peapreemia

"Kadunud sokid" võitis ka animatsiooniprogrammi peapreemia Seouli lastefilmide festivalilt, mille kaasnes 5 miljonit lõuna-korea woni suurune auhinnaraha, mis on orienteeruvalt 3500 eurot.

"Päev algas tõesti toredasti, sest postkasti oli laekunud kaks kirja filmifestivalidelt maailma eri otstest. Mõlemad teatasid, et meie sokifilm oli võitnud oma kategoorias peaauhinna, need on ühtlasi selle filmi esimesed trofeed. Schlingeli festival oli lahkelt nõus mind auhinnatseremooniaks kohale sõidutama. Mõeldud-tehtud, järgmisel õhtul olin juba Saksamaal Chemnitzis väikese kino laval ja võtsin lühifilmide žüriilt vastu poisikluti kujulise Schlingeli filmifestivali trofee," sõnas režissöör Oskar Lehemaa.

Ta tõdes, et "Kadunud sokid" oli sealsele publikule tõesti korda läinud, nii žürii kui ka publik kiitsid nende võttemeeskonna tublit tööd. "Eriti palju elevust tekitasid filmi nimitegelased – väikesed villased soki-nukud – mis minuga kiirvisiidi kaasa tegid. Publik sai nendega lähemalt tutvuda ja paljud tegid nendega ka selfie'sid, nii et meie kollased sokid on nüüd nii mõnegi Chemnitzi filmisõbra pildialbumis."

"Kadunud sokid" on osa "Kaka, kevad ja teised" animakogumikust, mis liidab endas viis eriilmelist animafilmi – "Kadunud sokid" (režissöör Oskar Lehemaa), "Pilt, mis öösel liigutas" (režissöör Mikk Mägi), "Frikadellid ja pelmeenid" (režissöör Heiki Ernits), "Sitikas Peeter" (režissöör Meelis Arulepp) ja "Kaka ja kevad" (režissöör René Vilbre). Tootjafirma on A Film Estonia, filmi peaprodutsent on Kristel Tõldsepp.