Johannes Lõhmus: 2023 oli eesti filmile erakordselt hea aasta

"Savvusanna sõsarate" edulugu algas umbes aasta tagasi Sundance festivali võiduga, järgnes lend mööda maailma, mis päädis Euroopa Filmiakadeemia parima dokfilmi tiitliga. Ehkki Oscarini ei jõutud, viisid režissöör Anna Hints ja produtsent Marianne Ostrat täna koju Eesti vanima filmiauhinna, Neitsi Maali. Aasta filmiajakirjanikuks nimetati Johannes Lõhmus, kelle põhjalikke arvustusi on avaldanud Sirp, Eesti Ekspress ning ajakiri Estonian Film.

"Ma arvan, et 2023 oli eesti filmile erakordselt hea aasta," ütles Johannes Lõhmus, aasta filmiajakirjanik 2023. "Igal aastal ei tehta niipalju filme, kus mina filmiarmastajana saan istuda ja olla täiesti ekraani külge klammerdunud. Sellepärast, et need lood, mida räägitakse, on nii julged, omapärased ja siirad. Ja väga hea meel on, et neid on ka välismaal märgatud, et see ei ole ainult selline meie Eesti siseasja avastamine, vaid et nad universaalselt kõnetavad inimesi üle maailma."

"Savvusanna sõsarate" kõrval pälvisid nominatsiooni veel Liis Nimiku dokumentaalfilm "Päikeseaeg" ja Kullar Viimse ning Erik Norkroosi dokfilm "Põrgu katlakütja", Rainer Sarneti mängufilm "Nähtamatu võitlus" ning Oskar Lehemaa lühianimatsioon "Kadunud sokid."

"Oluline ei ole mis žanris see film on tehtud, vaid oluline on lugu," ütles Johannes Lõhmus. "See võib olla 15 minutiline lühianimatsioon sellest, mis toimub voodi all ja see on lavastatud niivõrd meisterlikult, et see film jääb sulle aasta lõpuni meelde."

Neitsi Maali auhinda annab Eesti Filmiajakirjanike Ühing välja 1993. aastast.