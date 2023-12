Rainer Sarnet: õigeusu preestril ja diakonil filmile etteheiteid ei olnud

Sarneti sõnul on filmi vastuvõetud kahel moel, aga keegi temaga vesteldes teda veel solvanud pole. "On ka kriitiliselt öeldud ja eks ma olen ju ka lugenud. Siin ongi kaks asja, nagu filmis on põhitoonid kung fu ja õigeusk. Paljud ütlevad, et tore kung fu film, aga mis siin öelda taheti. Teistele inimestele on see ilmselge, mis siin öelda taheti. Kaks vastuvõtu viisi ja tegelikult üks tuli peale filmi ja ütles, et see ei olnudki kung fu komöödia, see oli religioosne film. Ma siis ütlesin, et kui niimoodi seda reklaamida, siis ei tuleks ju keegi seda vaatama," ütles Sarnet.

Sarnet selgitas, et kogu film ongi ülesehitatud kung fu filmi troopidele — tuline noor õpilane, kes tahab kung fu'd õppida ja teeb kõik valesti ning tal on siis meister, kes teda maha rahustab ja annab esmapilgul hoopis mitte asjasse puutuvaid ülesandeid. "Didaktika on ka üks sild kung fu ja õigeusu vahel," lisas Sarnet.

Kuigi mungad üldiselt kinos ei käi ja seega pole Sarnet neilt tagasisidet saanud, siis Tartus käis õigeusu munk-preester filmi vaatamas. "Pärast seda toimus vestlus, mida viis läbi diakon Toomas Erikson. Mõlemad ütlesid, et film on väga hea, õigeusu kohapealt on kõik paigas. Ma ei ole päris kindel, kas on, aga igatahes neil mingeid etteheiteid ei olnud," ütles Sarnet ja lisas, et lõpuks on see nii individuaalne ja ei olene ainult õpetusest. "Aga eks ma ikka keerutasin tolmu üles, mis ma ikka salgan."

Kuula täispikka intervjuud: