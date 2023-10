Andris Feldmanis: ma proovisin ühe korra, aga jätsin "Barbie" filmi pooleli

Kultuurisaates "Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" on sel nädalal külas stsenaristid Andris Feldmanis ja Livia Ulman, kes kinnitasid, et töötamiseks on neil vaja omaette olemist.

Kas te mäletate, millist filmi esimesena nägite?

Livia: Ei mäleta.

Andris: Esimest filmi ei mäleta, aga mulle tuli meelde esimene kinoskäik, see oli kinos Helios "Ninja üheksa surma".

Millist tuntud Eesti filmi pole te kunagi näinud?

Livia: "Hullumeelsus".

Andris: "Mis juhtus Andres Lapeteusega?"

On teil mingi kindel aeg, koht või tingimus, et te saaksite kirjutada?

Livia: On vaja arvutit, mingil määral aega ja rahu ning mugavat istumisalust.

Andris: Jah, omaette olekut.

Kelle nimi sarja või filmi tiitites paneb seda alati vaatama?

Livia: Näiteks Joanna Hogg, Steven Soderbergh, Bernard Rose.

Andris: Noah Baumbach.

Millist stsenaristi või lavastajat te kadestate kõige rohkem?

Livia: See sama Joanna Hogg.

Andris: Viimasest ajast ilmselt Jesse Armstrong, kes tegi sarja "Pärijad" ("Succession"). Ajaloos on väga palju inimesi, keda kadestada.

Millist filmi te pole kunagi suutnud lõpuni vaadata?

Livia: "2001: Kosmoseodüsseia".

Andris: Ma proovisin ühe korra, aga jätsin "Barbie" filmi pooleli.

Kas on mingi telesari või film, mida peetakse halvaks, aga teile meeldib?

Livia: Mina olen suur guilty pleasure'ite inimene, see on kohutav piin, enamasti vaatan läbi sõrmede, aga "Seksi ja linna" uus sari.

Andris: Mina liigun nii mittepeenes seltskonnas, et seal võib kõigest rääkida.

Milline emotsioon haarab teid esimesena, kui kuulete sõnapaari "Eesti film"?

Livia: Seal näeb kindlasti ilusaid peenikesi Eesti naisi ja hästi morni näoga Eesti mehi.

Andris: Minul ei olegi vist emotsioon, aga hoopis mõttes hakkavad tööle, see on nii argine ja töine tegevus.

Millisel teemal Eesti filmi te olete ammu oodanud?

Andris: Meil on raske vastata. sest kui me oleks ammu oodanud, siis pole ka põhjust, miks mitte seda ise kirjutada.

Livia: Inimeste suhete kammerdraamasid võiks rohkem olla.

Millist emotsiooni otsite filmidest ja sarjadest kõige rohkem ja mis seda viimati pakkus?

Andris: Kõige rohkem otsid seda, et see annaks korraks mingi uue nägemise, kuidas sa maailmaga suhestud. Ma vaatasin hiljuti üle Zvjagintsevi "Armastuseta" ja see on jäänud kuidagi pikalt painama mind.

Livia: Ma otsin ka ausust, ükski film ei ole täiuslik, aga ma pean aru saama, et tegijaid ei huvita ainult konstruktsioon, vaid nad tõesti tahavad midagi väljendada ja see avardab minu väikest maailma.