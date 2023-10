Kultuuriportaal soovitab: õuduskomöödia "Lõplik lõige" Jupiteris

Halloween jõuab üha lähemale ja see tähendab, et parim aeg õudusfilmide vaatamiseks on kätte jõudnud. Michel Hazanaviciuse "Lõplik lõige" on hea assortii, mis pakub kõhutäie nii neile, kes õudusfilmiga sina peale, kui ka vaatajatele, kes muidu õõvafilme pigem pelgavad.

Michel Hazanaviciuse ("The Artist", "Kadunud prints", "The Search", "Godard Mon Amour") lavastatud õuduskomöödia "Lõplik lõige" oli 2022. aasta Cannes'i filmifestivali avafilm ning avaseansi järel sai filmile osaks 5 minuti pikkune aplaus.

Mahajäetud hoones toimuvad väikese eelarvega zombie-õudusfilmi võtted ja kõik ähvardab laguneda koost. Režissöör (Romain Duris) on oma käitumisega viinud meeskonna ja näitlejad viimse piirini, kuid tuleb siis välja plaaniga, kuidas süstida projekti põnevust - avada päriselus iidne zombide needus. Ühe kaadri käigus, kus kehaosad ja -vedelikud lendavad, käimas võitlus elu ja surma, veel enne filmi šokeerivat lõppu...aga kas see on kogu lugu?

"Lõplik lõige" ("Coupez !") on uusversioon 2017. aasta Shin'ichirō Ueda filmist "Las kaamera käib – zombid!" ("One Cut of the Dead"), mis linastus Eestis Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil (HÕFF).

2019. aasta HÕFFil valiti see vaimukas õuduskomöödia publiku lemmikuks.

"Lõplik lõige" on vaadatav Jupiteris.