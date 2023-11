Sting esineb tuleval aastal Tartus

Sting esineb 10. juunil 2024 Tartu Lauluväljakul kontserdiga "My Songs", mis on osa tema maailmaturneest. Sama tuuri raames esines Sting 2019. aastal ka Tallinnas.

Kontserttuuri" My Songs" raames esitab Sting nii loomingut ansambli The Police aegadest kui ka oma soolomaterjali. Tuuri ajal liitub Stingiga ka ansambel.

2019. aastal ilmus Stingi album "My Songs", mis sisaldab tema kuulsaimate hittide kaasaegseid tõlgendusi. Tema seni viimane album "The Bridge" ilmus 2021. aastal, viimati produtseeris Sting Shaggy albumi "Com Fly Wid Mi", kus reggae-legend esitab Sinatra laule reggae-stiilis. Shaggy teenis selle eest Grammy auhinna nominatsiooni.

Sting on Eestis esinenud ka 2017. aastal turnee "57th & 9th Tour" raames, samuti 2000. aastal.

Sting on esimene suurartist, kes esineb Tartus kultuuripealinna programmi raames. Tartu 2024 juhi Kuldar Leisi sõnul on tuleval aastal Tartusse ja Lõuna-Eestisse oodata teisigi superstaare, kelle nimed avaldatakse lähiajal.