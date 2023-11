Eesti suurim hiiu kandle orkester valmistub eestirootslaste laulu- ja tantsupeoks

Hiiu kandle orkestris on mängijaid kokku 41, Teadaolevalt ei ole Eestis teist nii suurt hiiu kandle ehk talharpa kollektiivi ja nii palju mängijaid näeb muidu ainult pillilaagrite ajal.

Palad, mida orkester peol mängib, valis välja orkestri juhendaja Liisa Koemets-Bastida. "Ma tahtsin esile tuua Vormsi talharpa traditsiooni, sest seal on seda traditsiooniliselt kõige rohkem mängitud. Kõik lood, mis kõlavad, ongi Vormsi saarelt pärit. Me teeme kaks popurriid ja kummaski popurriis on neli või viis lugu," selgitas ta.

Hiiu kandle ehk talharpa orkestri mõte kasvas välja kahe aasta eest peetud eelmisest eestirootslaste laulu- ja tantsupeost, kus väiksem seltskond pillimängijaid esines kooride vahetumise ajal.

"Arvatakse, et talharpa võtsid Rootsist kaasa esimesed vormsirootslased, kes tulid Eestisse elama arvatavasti 12. või 13. sajandil. See on väga vana viikingiaegne pill ja seda mängides sa tõesti tunnetad sellist tuhande aasta tagust sidet," sõnas hiiu kandle orkestri liige Yngve Rosenblad.

Viies eestirootslaste laulu- ja tantsupidu toimub Haapsalu piiskopilinnuses 6. juulil 2024.