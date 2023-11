Sirbi peatoimetajana jätkab Kaarel Tarand

Tarand sõnas, et Sirbile on antud pikaajalised ülesanded, mille täitmist plaanib peatoimetajana jätkata.

"Vaimuvalguse levitamine haritud inimestele – see on ja jääb. Muus osas tuleb olla realist. Muidugi võib igasugustel võistlustel esitada muinasjutte, aga ma ju ei tea, millistes oludes, piirangute tingimustes kultuuriajakirjandus ja sealhulgas Sirp toimetavad ja selle olukorra kiiret muutust, kui mõtleme üleüldisele ühiskondlikule atmosfäärile ja mis argumentidega, mil moel, ja kuidas avalikku raha tähtsate asjade tegemiseks jagatakse, siis kiiretele muutustele pole mõtet loota. Mis tähendab, et midagi täiesti uut, enneolematult teistsugust või mastaapset olemasolevale lisaks on ilma lisaressursita võimatu teha, seda pole mõtet oodata," ütles Tarand.

Küsimusele, kas veebiplatvormide arenedes peaks Sirp ka paberlehena jätkama, vastas Tarand, et leht ilmub, kuni sellele on kasutajaid ning ajast ei ole mõtet ette rutata.

"Loomulikult oleme põhimõtteliselt valmis, kui olud nõuavad, olema ainult veebipõhised. Aga loodan, et see väga kiiresti kätte ei jõua," ütles Tarand, lisades, et paberlehe müük on Sirbi ainus omatuluallikas ning sellest loobudes oleks vaja mõelda, kuidas seda kompenseerida.

Sisulisse arutelusse kultuurilehe teemade mahu üle Tarandi sõnul valikukomisjon ei asunud. "Ma ei tea, mida ja kui palju arutati omavahel, aga minu seisukoht on, et see on praegu enam-vähem tasakaalus ja olulisi suuremaid muutusi teha ei saa. Kui ma mingisuguselt valdkonnalt midagi ära võtan, peab seda põhjendama," rääkis ta.

Tarandi sõnul oleks talle meeldinud, kui konkursil oleks osalenud rohkem kandidaate. "Kultuurivaldkonnale spetsialiseerunud asja tundvaid ajakirjanikke ju Eestis ikkagi on nii mõnigi," ütles ta.

Valikukomisjoni liikme, kunstiasutuste liidu tegevjuhi Kadi-Ell Tähiste sõnul oli komisjoni otsus ühehäälne.

"Kindlasti üks kaalukeel oli tema väga selge tulevikuvisioon. Ta kaardistas, millised väljakutsed võivad lähitulevikus Sirbil ees seista ja tal olid ka väga konkreetsed ettepanekud, kuidas nende väljakutsetega toime tulla," ütles Tähiste.

Tähiste sõnul kumas vestlustest kandidaatidega läbi küsimus, milline võib olla üldse ühe paberväljaande tulevik, arvestades, et paberväljaanded on pidevate väljakutsete ees, mis tulenevad trükikodadest ja levitusvõimalustest.

"Seda silmas pidades on kindlasti lähiaastate küsimus, milline peaks olema näiteks kultuurilehe kättesaadavus veebis. Siin on mitmeid tulevikuvõimalusi. Täna me nende osas mingisugust otsust ei teinud, vaid pigem kuulasime erinevate kandidaatide visiooni, aga see oli üks teema, mis kõlas läbi kogu valikuprotsessist," ütles Tähiste.

Sirbi peatoimetaja ametiaeg on viis aastat.

Valikukomisjoni kuulusid Tartu Ülikooli ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor Ragne Kõuts-Klemm, Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru, muusikateaduse professor Toomas Siitan, Sirbi muusikatoimetaja Maria Mölder, kirjanik Tiit Aleksejev, kunstiasutuste liidu tegevjuht Kadi-Ell Tähiste ja ERR-i ajakirjanik Tõnu Karjatse.