Yoko Alender: isa tekstides on palju armastust

Urmas Alenderi 70. sünniaastapäeva järel oli saates "OP" külas Yoko Alender, kes andis koostöös kirjastusega Tänapäev välja pea 500 Urmas Alenderi teksti sisaldava luulekogu "Elu. Mina. Sina". Saates sõnas Yoko, et isa tekstides on olulisel kohal armastus.

Tütar tõdes, et on isa peale viimasel ajal palju mõelnud, sest on tegelenud tema loominguga. "Ega vist väga palju neid päevi olegi, kus ma nüüd üldse ei mõtle tema peale, ta on ju ikkagi minuga," ütles ta ning lisas, et mälupildid isast võivad olla väga erinevad. "Ta oli ka välimuselt ju hästi muutlik. Kui ma seda suurt biograafiat temast kokku panin, märkasin, et soengud muutusid tal ikkagi nagu nädalatega – need juuksed pidid ikkagi jube kiiresti kasvama."

500 luuletust koondava kogu koostamine oli Yoko sõnul küll suur töö, aga isa oli palju sellest tööst ka ise ära teinud. "Ta oli meeletult pedantne arhiveerija ja ta tegeles oma loominguga pidevalt. Luuletused olid olemas isegi mitmel kujul – esmase originaalvariandina kuskil öösel mõnele salvrätikule või suvalise paberi peale kirjutatuna ja siis hiljem uuesti kronoloogilises järjestuses trükimasina peal ümber trükitud või käsikirjaliselt puhtaks kirjutatud," rääkis Alender, kes on kõik isaga seotud materjalid ajaloomuuseumi arhiivi hoiule andnud.

Arutledes, miks Urmas Alenderi tekstid inimestele nii väga korda lähevad, arvas Yoko, et põhjuseks võib olla radikaalne ausus. "Vahel need asjad, mis meie sees on, ongi lihtsad. Seal peal võib-olla hästi palju mudru, aga temas oli see ausus, mida võib-olla saabki tajuda ainult kodus, intiimses ruumis, samal ajal neid piire ületades ja seda vabadust luues, kasvõi nõukaaja piiratuses," mõtiskles ta.

Eesti keel oli Urmas Alenderi jaoks kahtlemata väga oluline ning Yoko sõnul avas luulekogu kokkupanemine tema jaoks taas uusi tahke. "Ta mängib keelega. Keel on tema jaoks nagu kitarr või meloodia, see on ikkagi väga omane vahend talle. Ma arvan, et tekst ja sõnum olid tema jaoks alati peamised," arutles tütar.

Temaatiliselt on Urmas Alenderi luuletused väga erinevad. "Peamised märksõnad on tõde, vabadus, kodu ja hästi palju on erineval kujul armastust – olgu see siis Eesti või naiste, elu, iseenda või loomingu vastu. Lisaks on tal palju dialooge tema kaasaegsete luuletajatega nagu Juhan Viiding, Viivi Luik, Doris Kareva. On pühendusi sõpradele ja ka teistele luuletajatele, aga ka Juhan Liivile näiteks."

Lisaks mahukale luulekogule ilmub detsembris ka kuuest plaadist koosnev kogumik 101 Alenderi lauluga. Vaatamata uutele väljaannetele ei saa siiski öelda, et kogu Alenderi looming oleks nüüd ilmunud.

"Tegelikult ei ole ikkagi veel päris kõik avaldatud. Uue plaadi peal saab olema väga palju avaldamata asju, aga ma arvan, et mul on nüüd vist süda suhteliselt rahul selle koha pealt. Mulle oli oluline, et seda raamatut ja albumit saaksid lugeda ja kuulata ka need inimesed, kes olid temaga koos noored ja neid inimesi on praegu veel ikkagi palju," sõnas Yoko Alender.