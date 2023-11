Marie Vaigla reklaamimuusika loomisest: see on täiesti anonüümne

Reklaamimuusika juurde sattus Marie juba umbes 10 aastat tagasi. "Esimene töö oli EMT-le lauluga "Oled olemas" ja siin ma siis nüüd olen – reklaamimuusika tegija," tõdes Vaigla, kelleni järgmised reklaamimuusika tööd jõudsid tänu elukaaslasele Sander Möldrile. "Tema hakkas koostööd tegema ühe Jaapani reklaamiagentuuriga ja mina õppisin samal ajal muusikaakadeemias elektroonilist heliloomingut ja siis ma niimoodi poolnaljaga pakkusin, et ma võin ka midagi proovida ja siis ma tegin ühe loo ära ja ootamatult see valitigi võitjaks."

Vaigla sõnul kehtivad reklaamimuusikale väga ranged nõuded ja ettekirjutused, mis muudavad töö ühest küljest raskemaks ja teisest küljest jälle kergemaks. "Seal on peaaegu sekundi pealt kõik ette antud – näiteks, et kolmandast sekundist võiks hakata mingisugune areng, mis peab välja jõudma 10. sekundini. Ja vahel tuleb ka 10 korda ümber teha kõike – see on täiesti tavaline töö osa," rääkis Vaigla, kes peab oma seni põnevaimaks tööks kosmeetikareklaami, mille peaosas astus üles Anne Hathaway.

"Eks ma sellel hetkel mõtlesin muidugi, et tõesti lahe ja põnev. Aga jällegi – kui sa hakkad seda tööd tegema siis ikkagi võib juhtuda see, et valitakse kellegi teise muusika. Aga läks ikkagi käiku minu oma," rõõmustas Vaigla ning lisas, et paraku ei ole tema ja Hathaway töötasud kindlasti võrreldavad ja rikkust see töö õuele ei too. "Ma olen ikkagi lihtsalt üks väike mutter kogu selles masinavärgis – keegi ei tule minu juurde, et nüüd ma tahaks just Marie Vaiglalt seda lugu tellida. Keegi ei tea mind – see on täiesti anonüümne seal," selgitas ta.

Uut muusikat kirjutatakse ka bändiga Frankie Animal ning algaval aastal on lootust ka uuele plaadile. Tulevikuunistustest rääkides tõdes Marie, et ta elab juba ideaalset elu ja ei tunne millestki puudust. "Mul on see koht, kus ma saan teha muusikat, mul on nii head sõbrad, nii hea perekond – ega siit rohkem ideaalsemaks tegelikult ei saagi minna."