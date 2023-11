Fotokunsti kogumiku koostaja: fotode arhiveerimine on ajalooliselt oluline

Ilmunud on kaasaegse fotokunsti kogumik "Starter-kit", mille eesmärk on tuua foto digist paberile, teha see kättesaadavamaks ja samas luua jäädvustus tänasest fotokunstist ka tulevastele põlvedele.

Kogumikuseeria kõige esimese fotoraamatu teema kannab pealkirja "Vältides tühjust" ning selle kaante vahel jõudis kümne noore fotokunstniku looming.

"Ühelt poolt peegeldab "Vältides tühjust" mentaalselt kriisi, mis ühiskonnas praegu on, ja teisalt kollektiivsuse otsimist. Üksinda on tihti tunne, et oledki tühjuses ja üritad sellest põgeneda. Me võtsime inimestega ühendust, et saada teada, mis on nende praktikad tühjusega tegelemiseks," selgitas fotokunstnik ja kogumiku koostaja Elo Vahtrik.

"Teisalt peegeldab see ajastut ja mis vormis fotograafia hetkel on. Sellist post-digitaalsust ja seda, kuidas sotsmeedias on palju pilte, me näeme iga päev palju pilte, me saame toota väga palju pilte. Tekib küsimus, mille jaoks neid pilte teeme, kuidas me neid vaatame ja kuidas nad eksisteerivad," lisas fotokunstnik, samuti kogumiku koostaja Kertu Rannula.

Rannula selgitas, et kuna foto säilib ajas kõige paremini just filmil või trükisena, on fotode arhiveerimine väga oluline. "See oli ka üks eesmärk. Kaasaegset fotot ei koguta niimoodi, kuigi ajaloo mõistes oleks meil vaja, et me näeksime ka saja aasta pärast, mida aastal 2023 tehti ja kuidas foto siis elas," sõnas ta.

Vahtrik loodab kümme aastat järjest igal aastal ühe kogumiku välja anda. "Kümne aastaga koguneb hea ülevaade värskest Eesti fotokunstist," märkis ta.