Vaibakunstnik Moona Saul: eestlased on valmis värvidega riskima

Vaibakunstnik Moona Saul, kes muu hulgas tegeleb ka maalimise ja tätoveerimisega, sõnas kultuurisaates "OP", et eestlased on valmis värvidega riskima, proovima ja katsetama.

Taftingtehnikas vaipu hakkas Saul tegema koroonakarantiini ajal Hollandis, kus ta õppis moedisani.

"Koroonaviiruse ajal ei olnud inimestel ju eriti midagi teha ja see taftingu buum oli sotsiaalmeedias suhteliselt suur. Mul olid tekstiiliga töötamise kogemus juba olemas ja ma tahtsin teha midagi taktiilset, nii et see vaipade teema mulle väga meeldis," meenutas Saul.

"Ma katsetangi erinevaid variante funktsionaalsuse ja kunsti vahel. Mulle meeldib, et need on 3D asjad – need nagu ärkavad ellu," ütles kunstnik ning tõdes, et mujal maailmas käsitletakse sarnaseid töid ikkagi kunstina mitte käsitööna.

Lisaks taftingtehnikas vaipadele loob Moona Saul ka maale ning töötab tätoveerijana. Vaipade ja maalide puhul torkavad tema töödes silma suured mustrid ja erksad värvid.

"Ka minu moedisainis oli palju värve – see on vist minu keel. Inimestele üldiselt meeldivad värvid, nad nagu tahavad neid, aga nad ei oska neid ise enda keskkonda sobitada. Tekib tunne, et kui üks asi on värviline, siis mitte midagi ei lähe enam sellega kokku, aga mul on tunne, et tegelikult on eestlased valmis riskima, proovima ja katsetama," rõõmustas Saul.