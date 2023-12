Selgusid Eesti arhitektuuripreemiate nominendid

Selgunud on tänavused Eesti arhitektuuripreemiate nominendid. Võitjad kuulutatakse välja 8. detsembril Lillepaviljonis toimuval pidulikul auhinnatseremoonial.

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali, Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Sisearhitektide Liidu, Eesti Maastikuarhitektide Liidu ja arhitektuuriajakirja Maja aastapreemiatele on žüriide poolt välja valitud üle 40 nominendi. Auhinnatseremoonial jagatakse 12 arhitektuuripreemiat ja kaks tudengipreemiat.

"Tänavused parimad arhitektuuriteosed ja eredaimad loojad näitavad selgelt, et globaalselt pitsitavate probleemide lahendamist tuleb alustada siitsamast. Vastused saab küsimustele, mis on ringmajandus maastikuarhitektuuris, kuidas vähendada ehitussektori väga suurt CO2 jalajälge ning milline peab olema noorust ja loovust toetav haridusruum. Nomineeritud teod, teosed ja loojad pole nende teemadega tegelemisel sealjuures kriipsugi järele andnud ruumikunsti kvaliteedis. Näeme, et arhitektuuriliselt mõtestatud kodu, kool, park ja pärand muudab maailma natuke paremaks paigaks igas mõõtkavas," kommenteeris tänavustele preemiatele nomineeritud teoseid maastikuarhitekt ja kultuurilehe Sirp arhitektuuritoimetaja Merle Karro-Kalberg.

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital annab välja neli arhitektuuripreemiat, kaasa arvatud arhitektuuri valdkonna peapreemia.

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiate žürii valis 29 kandidaadi hulgast välja 12 nominenti. Žüriisse kuulusid arhitektid Emil Urbel ja Kai Süda, disainerid Eva Liisa Kubinyi, Marit Ilison ja Kristjan Mändmaa ning arhitektuuriteadlane Epp Lankots ja arhitektuuriajaloolane Mait Väljas.

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiatele on nomineeritud:

Toomas Paaver – arhitektuurialase tegevuse eest.

Toomas Paaver Autor/allikas: Piia Ruber

Kloogaranna maamaja

Arhitektuur: Peeter Pere (Peeter Pere Arhitektid).

Kloogaranna maamaja Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Mulgi elamuskeskus

Arhitektuur, sisearhitektuur, maastikuarhitektuur: Helen Rebane, Kaie Kuldkepp, Tanel Teder, Elo Liina Kaivo (Nüüd arhitektid)

Mulgi elamuskeskus Autor/allikas: Helen Rebane

Mustjala pansionaat ja päevakeskus

Arhitektuur: Karli Luik, Johan Tali, Priit Rannik (Molumba)

Sisearhitektuur: Johan Tali, Karli Luik, Annika Lill (Molumba)

Haljastuskontseptsioon: Maarja Gustavson

Mustjala pansionaat Autor/allikas: Johan Tali

Paide gümnaasium

Arhitektuur: Ralf Lõoke, Maarja Kask, Helina Lass, Ragnar Põllukivi, Martin McLean (Salto AB) Sisearhitektuur: Birgit Palk, Tarmo Piirmets, Raul Tiitus (Pink)

Paide gümnaasium Autor/allikas: Elvo Jakobson

Tallinna Pelgulinna riigigümnaasium

Arhitektuur: Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Kaire Koidu, Jõnn Sooniste, Katrin Vilberg, Lisett Eist, Karoliine Kuus (Arhitekt Must)

Sisearhitektuur: Tarmo Piirmets, Anni Leo (Pink)

Maastikuarhitektuur: Mirko Traks, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talvistu, Juhan Teppart, Karin Bachmann, Katariina Lepiku (Kino maastikuarhitektid)

Pelgulinna riigigümnaasium Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Põltsamaa lossikompleks

Arhitektuur: Margit Argus, Eliise Harjak (studio Argus), Margit Aule (Lumia); Birte Böer Sisearhitektuur: Margit Argus, Elo Liina Kaivo (studio Argus), Margit Aule (Lumia)

Konsultant: Artur Ümar

Arhitektuur (konvendihoone müürid ja katus): Ülo Mahoni, Andrus Rehemaa (ARC Projekt) Maastikuarhitektuur: Margit Argus, Eliise Harjak (studio ARGUS), Margit Aule (Lumia); Sulev Nurme (AB Artes Terrae); Britt Mäekuusk (Projektibüroo)

Põltsamaa lossikompleks Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Põro maja

Arhitektuur, sisearhitektuur: Mari Hunt, Hanna Karits

Põro maja Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Rakvere riigigümnaasium

Arhitektuur: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Helina Lass, Ragnar Põllukivi, Martin McLean (Salto AB) Sisearhitektuur: Marja Abe, Liisa Põime, Ainiki Niinelaid (Salto AB)

Haljastus: Maarja Gustavson (Polka)

Rakvere riigigümnaasium Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljon

Arhitektuur: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Margus Tamm (Salto AB)

Kunstihoone Lasnamäe paviljon Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Näitus "Linnamaardla. Spolia naasemine"

Kuraatorid: Laura Linsi, Roland Reemaa

Kaaskuraator: Maria Helena Luiga

Näitus "Linnamaardla. Spolia naasmine" Autor/allikas: Päär Keedus

Näitus "Prognoos ja fantaasia: piirideta arhitektuur 1960.–1980. aastatel"

Kuraatorid: Andres Kurg, Mari Laanemets

Näitus "Prognoos ja fantaasia: piirideta arhitektuur 1960.–1980. aastatel" Autor/allikas: Evert Palmets

Eesti Arhitektide Liit annab välja arhitekti aastapreemia, elamu preemia ning tudengipreemia

Eesti Arhitektide Liidu aastapreemiatele esitati tänavu kahes kategoorias kokku 39 objekti: arhitekti aastapreemiale 18 ja elamu preemiale 21. Žüriid on valinud neist kokku üheksa nominenti, lisaks annab EAL välja tudengipreemia.

Parimad elamud valis välja žürii, kuhu kuulusid arhitektid Joel Kopli ja Madis Eek, sisearhitekt Kadi Karmann ning väliseksperdina Linda Krumina Läti arhitektuuribüroost Made arhitekti. Arhitekti aastapreemia osas tegi valiku saksa arhitekt ning Dortmundi Tehnikaülikooli arhitektuuri ja linnaplaneerimise professor Heike Hanada. Tudengipreemia žüriisse kuulusid arhitektid Vahur Sova ja Merilin Kaup ning arhitektuuriteadlane Epp Lankots.

Preemiale elamu 2023 on nomineeritud:

Kloogaranna maamaja

Peeter Pere (Peeter Pere Arhitektid).

Kloogaranna maamaja Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Mustjala pansionaat ja päevakeskus

Arhitektuur: Karli Luik, Johan Tali, Priit Rannik (Molumba)

Sisearhitektuur: Johan Tali, Karli Luik, Annika Lill (Molumba)

Haljastuskontseptsioon: Maarja Gustavson

Mustjala pansionaat Autor/allikas: Johan Tali

Põro maja

Arhitektuur, sisearhitektuur: Mari Hunt, Hanna Karits

Põro maja Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Riia kvartal

Arhitektuur: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Margus Tamm, Ragnar Põllukivi (Salto AB) Maastikuarhitektuur: AB Artes Terrae, Polka, Salto AB

Riia kvartal Autor/allikas: Ralf Lõoke

Arhitekti aastapreemiale on nomineeritud:

Kloogaranna maamaja

Peeter Pere (Peeter Pere Arhitektid).

Kloogaranna maamaja Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Minikin Hunt minimaja

Arhitektuur: Mari Hunt

Sisearhitektuur: Mari Hunt, Ines Haak

Minikin Hunt minimaja Laulasmaal Autor/allikas: Mari Hunt

Paide gümnaasium

Arhitektuur: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Helina Lass, Ragnar Põllukivi, Martin McLean (Salto AB). Sisearhitektuur: Birgit Palk, Raul Tiitus, Tarmo Piirmets (Pink).

Paide gümnaasium Autor/allikas: Elvo Jakobson

Tallinna Pelgulinna riigigümnaasium

Arhitektuur: Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Kaire Koidu, Jõnn Sooniste, Katrin Vilberg, Lisett Eist, Karoliine Kuus (Arhitekt Must)

Sisearhitektuur: Tarmo Piirmets, Anni Leo (Pink)

Maastikuarhitektuur: Mirko Traks, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talvistu, Juhan Teppart, Karin Bachmann, Katariina Lepiku (Kino maastikuarhitektid)

Pelgulinna riigigümnaasium Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljon

Arhitektuur: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Margus Tamm (Salto AB).

Kunstihoone Lasnamäe paviljon Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Eesti Sisearhitektide Liit annab välja kaks aastapreemiat ning Vello Asi nimelise tudengipreemia (koostöös Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonnaga).

Eesti Sisearhitektide Liidu seekordsele aastapreemia konkursile laekus 49 tööd. Viieliikmeline žürii, kuhu kuulusid arhitekt Heleri Nõmmik (Norra), sisearhitekt Aulo Padar, sisearhitekt Liina Langemets, arhitekt Andres Ojari ja kunstiteadlane Eik Hermann, valis esitatud tööde seast 12 nominenti.

Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia 2023 nominendid on:

Paide riigigümnaasium

Arhitektuur: Ralf Lõoke, Maarja Kask, Helina Lass, Ragnar Põllukivi, Martin McLean (Salto AB) Sisearhitektuur: Birgit Palk, Tarmo Piirmets, Raul Tiitus (Pink)

Paide riigigümnaasium Autor/allikas: Terje Ugandi

Mulgi elamuskeskus

Arhitektuur, sisearhitektuur, maastikuarhitektuur: Helen Rebane, Kaie Kuldkepp, Tanel Teder, Elo Liina Kaivo (Nüüd arhitektid)

Mulgi elamuskeskus Autor/allikas: Helen Rebane

Niguliste kiriku torn ja väike kabel

Sisearhitektuur: Liis Lindvere (Koko arhitektid)

Arhitektuur: Andrus Kõresaar, Indrek Mikk, Raivo Kotov (Koko arhitektid)

Niguliste kiriku torn ja väike kabel Autor/allikas: Minni Aru

Tallinna Pelgulinna riigigümnaasium

Sisearhitektuur: Tarmo Piirmets, Anni Leo (Pink)

Arhitektuur: Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Kaire Koidu, Jõnn Sooniste, Katrin Vilberg, Lisett Eist, Karoliine Kuus (Arhitekt Must)

Maastikuarhitektuur: Mirko Traks, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talvistu, Juhan Teppart, Karin Bachmann, Katariina Lepiku (Kino maastikuarhitektid)

Pelgulinna riigigümnaasium Autor/allikas: Anni Leo

Bestwine Studio

Sisearhitektuur: Hanna Karits

Arhitektuur: Margit Aule, Toomas Adrikorn, Laura Ojala (Lumia)

Bestwine Studio Autor/allikas: Hanna Karits

Nobe töökodu

Sisearhitektuur: Kärt Tähema, Riina Harik

Arhitektuur: +Arhitektid

Nobe töökodu Autor/allikas: Terje Ugandi

Wiigi maja

Sisearhitektuur: Hanna Karits.

Wiigi Maja Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Rakvere riigigümnaasium

Sisearhitektuur: Marja Abe, Liisa Põime, Ainiki Niinelaid (Salto AB)

Arhitektuur: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Helina Lass, Ragnar Põllukivi, Martin McLean (Salto AB) Haljastus: Maarja Gustavson (Polka)

Rakvere riigigümnaasium Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Mustjala pansionaat ja päevakeskus

Sisearhitektuur: Johan Tali, Karli Luik, Annika Lill (Molumba)

Arhitektuur: Karli Luik, Johan Tali, Priit Rannik (Molumba)

Haljastuskontseptsioon: Maarja Gustavson

Mustjala pansionaat Autor/allikas: Johan Tali

Weizenbergi villa sisearhitektuur

Sisearhitektuur: Reio Raudsepp, Rene Safin, Rasmus Tamme (ARS Projekt)

Arhitektuur: Rasmus Tamme, Joonas Saan (ARS Projekt)

Maastikuarhitektuur: Terje Ong, Margit Prükk, Rutt Panga (Tajuruum)

Weizenbergi villa sisearhitektuur Autor/allikas: Reio Raudsepp

Eesti Vabariigi suursaatkond Soulis

Sisearhitektuur: Kadri Tamme, Harri Kaplan, Mia Tamme, Marleen Stokkeby

Eesti Vabariigi suursaatkond Soulis Autor/allikas: Kadri Tamme

Põro maja

Arhitektuur, sisearhitektuur: Mari Hunt, Hanna Karits

Põro maja Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Eesti Maastikuarhitektide Liit annab välja kolm aastapreemiat.

Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiatele esitati kümme eriilmelist projekti, mille seast valis rahvusvaheline žürii kuus nominenti, mida sooviti erinevatel põhjustel esile tõsta. Žüriisse kuulusid maastikuarhitektid Ilze Rukšāne, Kersti Lootus, Laura Männamaa, Rutt Piir ja Kristiina Kupper.

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia 2023 nominendid on:

Tallinna Raekoja platsi ajutine park

Maastikuarhitektuur: Hannes Aava (Tallinna Strateegiakeskuse Ruumiloome osakond) Arhitektuur: Ann Kristiin Entson (Tallinna Strateegiakeskuse Ruumiloome osakond)

Raekoja platsi ajutine park Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Uus-Veerenni park

Maastikuarhitektuur: Juhan Teppart, Mirko Traks, Uku Mark Pärtel, Karin Bachmann, Katariina Lepiku, Kristjan Talistu, Liina-Kai Raivet (Kino maastikuarhitektid)

Büstid "Lelud": Jass Kaselaan

Uus-Veerenni park Autor/allikas: Juhan Teppart

Tallinna Loomaaia ekspositsiooniala "Pilvemets" siseosa maastikuarhitektuurne lahendus

Maastikuarhitektuur: Eneli Niinepuu, Jaan Mettik (Sala Terrena), Ragne Sauman (Con Arte)

Arhitektuurne konsultatsioon: Riin Kersalu (Kersalu projektbüroo)

Pilvemets Autor/allikas: Inari Leimann

Raamat "Vältimatu väliruum / Indispensable outdoor space"

Autorid: Karin Bachmann, Mirko Traks, Juhan Teppart, Kristjan Talistu (Kino maastikuarhitektid)

Väljaandja: Kino maastikuarhitektid, 2023

Fotod: Kristjan Talistu

Keeletoimetus: Piret Põldver (Päevakera)

Tõlge: Päevakera

Graafiline disain: Martin Rästa (Baas Disain)

Raamat "Vältimatu väliruum / Indispensable Outdoor Space" Autor/allikas: Kristjan Talistu

Putukaväila installatsioonivõistlus "Kohasumin"

Autorid installatsioonide kaupa:

Põhukabel

Autorid: Eneli Kleemann, Katariina Mustasaar, Lill Volmer, Mia Martina Peil, Marie Anette Veesaar

Liikidevaheline ristmik

Autorid: Nabeel Imtiaz, Paulina Schröder, Augustas Lapinskas, Christian Hörner

Roo

Autorid: Triin Vallner, Ko Ai

Putukavälja installatsioonivõistluse põhukabel Autor/allikas: Paco Ulman

Kärdla Keskväljak

Maastikuarhitektuur: Martin Allik, Oskar Ivarsson, Charlotte Sellbrandt, Erik-Hugo Pajos, David Gough (Mareld)

Arhitektuur: Andreas Lyckefors, Johan Olsson, Angelina Kjellén, Petr Herman, Johan Häggqvist (Olsson Lyckefors Arkitektur)

Kärdla keskväljak Autor/allikas: Martin Allik

Arhitektuuriajakiri Maja annab välja publikatsioonipreemia.

2023. aastal Maja ajakirjas ilmunud artiklite seast valis parima välja Eesti Kunstiakadeemia professor Linda Kaljundi.

Maja publikatsioonipreemia nominendid on:

"Kaevanduse kavand. Ekstraktivism ja võtmise kunst.", Roland Reemaa

"Klindipargi võidutöö loomaökoloogi pilgu läbi", Tuul Sepp

"Narva ajaloolise linnasüdame taaselustamine", Madis Tuuder

"Peale pidu(r)", Ulla Alla

"Raadio. Raha. Raamat.", Madli Kaljuste.

Arhitektuuripreemiate jagamisel ütleb oma sõna ka rahvas, kes valib portaalis Moodne Kodu publikulemmikud kolmes kategoorias: sisearhitektuur, arhitektuur ja maastikuarhitektuur.