Rahvusvaheline talendiprogramm HEMI Music Awards ootab taas Eesti osalejaid

Artiste ja muusikatööstuse professionaale toetava rahvusvahelise projekti Hub for the Exchange of Music Innovation (HEMI) artistiprogramm HMA keskendub muusikute tegevuse arendamisele välisturgudel. Avaldusi esitama on oodatud Eesti, Poola, Tšehhi, Sloveenia, Ungari, Rumeenia, Põhja-Makedoonia, Serbia ja Kreeka muusikud, kes soovivad jõuda koduturult kaugemale ja laiema publikuni. Kandideerida saavad mistahes žanri sooloartistid ja muusikalised kollektiivid, mille liikmete vanus on vähemalt 18 eluaastat ning kelle alaliseks elukohaks on Eesti või mõni teine HEMI partnerriik.

Finalistid valib välja 27-liikmeline rahvusvaheline žürii, mis koosneb partnerfestivalide esindajatest, promootoritest, kontsertpaikade juhtidest, ajakirjanikest ja ekspordikontorite esindajatest. Eesti artistidest on HMA 27 artisti hulka eelmisel kahel aastal jõudnud Puuluup, I Wear* Experiment, Lexsoul Dancemachine, Holy Motors, Vera Vice, The Boondocks, OOPUS, Minimal Wind ja manna.

HMA 2021 konkursi ühe võitja, Eesti elektroonikatrio I Wear* Experiment liige Hando Jaksi ütles, et kui tahad kuulda ja näha, mida sa valesti teed ja kuidas bändina enda nõrku külgi arendada, siis peaksid kindlasti järgmisesse HMA programmi kandideerima. "Meie jaoks olid süvendatud üks-ühele mentorsessioonid muusikatööstuse professionaalidega parim ja asjakohaseim õpe, mida keskkoolist saati kogenud oleme."

Edasivalitud artistid saavad võimaluse osaleda online-koolitusprogrammis, kus muuhulgas saab õppida tundma kõigi osalevate riikide muusikaturge ja olulisemaid esitlusfestivale ning muusikatööstuse nippe jagavad oma ala parimad. Finalistid (üks artist igast riigist) saavad individuaalse mentorlusprogrammi oma ekspordivõimekuse arendamiseks ning võimaluse tuuritada HEMI partnerfestivalidel vastavalt kutsetele.