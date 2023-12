Rahvusraamatukogu otsib laenutussedelitele vormistatud tööde autorit

Eesti Rahvusraamatukogu otsib inimeste abiga autorit 105 kunstiteosele, mis on vormistatud teadmata ajal Tõnismäe hoones laenutussedelitele. Tööd on hetkel väljas veebinäitusel .

Eesti Rahvusraamatukogu Tõnismäe hoonest leiti enne remondi algust suurel hulgal tundmatu graafikakunstniku töid, mille hulgast on välja valitud 105 tööd, mis on veebinäitusele üles seatud ajutiselt ilma kunstniku nimeta.

"Loodame jõuluimele ja heade inimeste tähelepanule, et meie üleskutse ja veebinäitus oleks märgatud ja jagatud ning jõuaks andeka graafikakunstnikuni, kes pole ühelegi tööle märkinud oma nime. Tahame veebinäituse korrektselt ära vormistada ja autorit tänada," kõneles Eesti rahvusraamatukogu kommunikatsiooni ja turundusosakonna juhataja Liina Luhats-Ulman.

Kunstitööd on leitud ühest Tõnismäe hoone kontoriruumi sahtlist enne, kui tuli aastal 2022 hoonest rekonstrueerimistööde tõttu ajutisele pinnale välja kolida.

"Küsimusi on palju. Me ei tea, kuna need on tehtud ja kui kaua on neid tehtud, aga tulemus peegeldab pühendumist ning annet," kõneles Luhats-Ulman.

Sahtlist leitud töödest on välja valitud 105 joonistust põhjusel, et tänavu tähistab Eesti rahvusraamatukogul ka 105. sünniaastapäeva.