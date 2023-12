Elektriteater loobus leviõiguste võimalike Venemaa seoste tõttu uue Miyazaki filmi näitamisest

Möödunud nädalal teatasid Leedu kinod, et leviõiguste võimalike Venemaa seoste tõttu režissöör Hayao Miyazaki uus film "Poiss ja haigur" sealse kinopubliku ette ei jõua. Nüüd otsustas ka Tartu Elektriteater, et nemad jätavad filmi oma kavast välja.

"Pärast Eesti filmilevitajaga kohtumist usume, et nende soov Baltikumis filmi levitada oli siiralt kantud headest kavatsustest ja neil puuduvad otsesed sidemed Venemaaga. Kahjuks aga on filmiõiguste ärisuhete kett tihti pikk ja meie hinnangul võib seekord keti kaugemas otsas olla lüli, mis on seotud Venemaaga," selgitas Elektriteater avalikus pöördumises ja tõi välja, et kogu selle olukorra all terendab suurem ja pikaajalisem probleem, et Eesti piirkonna filmiõigusi müüakse endiselt koos Venemaa ja ümbritsevate riikidega ühe komplektina, justkui Nõukogude Liit endiselt eksisteeriks. "Rahvusvaheline filmilevi peaks seda märkama ja muutuma."

Kino lubas kõigi inimestega, kes olid Miyazaki filmi linastustele juba piletid ostnud, ühendust võtta ja raha tagasi maksta. Kõigil neil piletiostnutel, kellega pole Elektriteater veel ise ühendust võtnud, palutakse ise kino poole pöörduda.

Leedu kinod, levitajad, produtsendid ja mitmed teised filmitööstusega seotud ettevõtted selgitasid möödunud nädalal ilmunud ühisavalduses, et tänavu oktoobris selgus, et Miyazaki uue filmi leviõigused Balti riikides ostis endale uus Eesti levifirma Artgene. Samal ajal olid neil kahtlused, et Prantsuse firma Goodfellas, kellel olid filmi esialgsed leviõigused, müüs Venemaa ja Baltikumi õigused edasi ettevõttele, millel on seos Moskvaga.

Artgene on tänavu mais loodud ettevõte, mille fookuses on filmide levitamine Balti riikides. Ettevõtte juhatuse liige on animarežissöör Natalya Mirzoyan, kes õpib praegu ka Eesti Kunstiakadeemias. Hayao Miyazaki "Poiss ja haigur" on esimene film, mille nad Baltikumis kinodesse toovad.