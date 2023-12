Leedu kinod loobusid Eesti levitaja võimalike Vene seoste tõttu Miyazaki filmi näitamisest

Leedu kinod, levitajad, produtsendid ja mitmed teised filmitööstusega seotud ettevõtted selgitasid ühisavalduses, et tänavu oktoobris selgus, et Miyazaki uue filmi leviõigused Balti riikides ostis endale uus Eesti levifirma Artgene. Samal ajal olid neil kahtlused, et Prantsuse firma Goodfellas, kellel olid filmi esialgsed leviõigused, müüs Venemaa ja Baltikumi õigused edasi ettevõttele, millel on seos Moskvaga, vahendas LRT.

Nende kahtlustuste valguses otsustasid Leedu kinod filmi näitamisest loobuda. Ühisavalduses tõid nad ka välja, et selle otsusega pööravad nad tähelepanu sellele, kuidas suurte müügiagentide otsus põimida leviõigused mitmete riikide peale kokku ja müüa seejärel Venemaaga seotud ettevõtetele vähendab kohalike levitajate võimalusi konkureerimiseks.

Leedu filmitööstus kutsus avalduses ka teisi Balti riike võtma selles küsimuses seisukohta. ERR-ile kinnitas aga Apollo Kino, kelle Leedu kinodes Miyazaki uut filmi ei näidata, et Eestis jääb film praegu kavadesse alles. "Olime saanud oma klientidelt hulgaliselt soovipäringuid ning lisasime mõned seansid Eesti kinokavasse. Filmipakkuja Artgene on Eesti äriregistrisse registreeritud ettevõte, kes omab filminäitamise õigusi ja seetõttu ei näinud põhjust taustauuringu tegemiseks," selgitas Apollo Kino Baltikumi müügi- ja turundusjuht Maarja Kaalep.

Samas tõi Kaalep välja, et Läti ja Leedu kinodes loobusid nad "Poisi ja haigru" näitamisest juba varem, kuna puudus vaatajate huvi. "Seega ei ole see otsus (Läti ja Leedu Apollo kinodes filmi mittenäitamine, toim.) hetkel toimuvaga seotud," ütles ta.

Ka Kino Artis, kus toimuvad reedel juba "Poisi ja haigru" esimesed eellinastused, kinnitas, et nende kinos saab uut Miyazaki linateost näha. "Usaldame tänaste teadmiste juures oma partnerite poolt antud selgitusi ja väiteid, et neil puuduvad ärihuvid vene ettevõtetega," ütles Artise turundusjuht Raiko Puust.

Artgene esindaja Aleksei Bazhin: selle tehingu käigus ei saa raha liikuda Venemaale

Pärast Leedu filmivaldkonna avaldust esitas ka levifirma Artgene omapoolsed selgitused, tuues välja, et nad ei ole saanud Leedust piisavaid tõendusmaterjale, mis kinnitaksid neid süüdistusi. "Saatsime Leedu kinodele ise vastu lepingud ning arved, mis tõendavad kogu leviahelat, mis algab Studio Ghibli ametliku esindaja, Prantsuse levitajaga Goodfellas ning lõpeb Eesti ettevõttega Artgene," selgitasid nad ja lisasid, et nii eetilisest kui ka seaduslikust vaatepunktist on nende lepingud kooskõlas Euroopa Liidu ja Balti riikide seaduste ning normidega.

Levifirma Artgene esindaja Aleksei Bazhin edastas ka ERR-ile lepingud ja arved ning rõhutas veelkord, et Prantsuse levifirmast viib Artgene juurde leviõiguste ahel. Ka edastatud lepingutest selgub, et Goodfellas sõlmis lepingu Briti ettevõttega Silver Box Ltd, kes müüs hiljem õigused edasi Artgene'le. Bazhin aga kinnitas, et selle tehingu käigus ei ole ühtki võimalust, et raha saaks liikuda Venemaale. "Ettevõtte Silver Box omanike hulgas ei ole ka ühtki venelast, ettevõte asutati 1991. aastal ning on tegutsenud seega turul pikka aega, mis oli meile Baltikumi leviõiguste ostmiseks piisav kinnitus."

Bazhin sõnas, et nad kaalusid pikka aega, kas "Poisi ja haigru" leviõiguseid osta, sest leviturule sisenemiseks on see päris julge samm. "Aga me võtsime selle riski, millele järgnesid paraku Leedus süüdistused, mille sarnased ei tohiks meie hinnangul demokraatlikus riigis lubatud olla," ütles Bazhin.

Artgene on tänavu mais loodud ettevõte, mille fookuses on filmide levitamine Balti riikides. Ettevõtte juhatuse liige on animarežissöör Natalya Mirzoyan, kes õpib hetkel ka Eesti Kunstiakadeemias. Hayao Miyazaki "Poiss ja haigur" on esimene film, mille nad Baltikumis kinodesse toovad.