Kultuuriportaal soovitab: Põldma ja Ernitsa "Lepatriinude jõulud" Jupiteris

Eks jõululaupäeval on kõigil ikka sigimist-sagimist palju, aga selle tunnikese võiks ikka leida, et korra maha istuda ja "Lepatriinude jõule" vaadata. Mõnus ajastu kapsel, mis on endiselt sama tore ja turgutav, mis sest, et iga fraas on ammu pähe kulunud. Ja see Grünbergi "Jingle Bells"!