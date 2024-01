Vabaõhumuuseum lõpetas jõuluaja talsipühadega

Eesti Vabaõhumuuseum tõmbas jõulupühade otsad kokku talsipühade või svjatkade tähistamisega. See on peipsivene ja seto traditsioon, mis meelitas laupäeval Rocca al Maresse seto tallu Eesti külakommete ning talvise metsa austajaid.

Vabaõhumuuseumis näitavad teadurid eelkõige vanu rahvakombeid – jõulude ajal Kristuse sünni kuulutamist, mis toimus laulu saatel majast majja käies.

Mida kaugemalt külalised, seda suurem on soov osalemismänge kaasa teha. Õnnenukk peaks terveks aastaks õnne tooma.

"See on ilmselgelt väga lihtne nukk. Aga inimesed, kellel on rohkem annet, nende tehtud õnnenukkude ja nende rindade suurus on vastavuses. See peaks uuel aastal õnne tooma," rääkis Mehhikost pärit tudeng Sebastian.

Mis mõte on raiepaku sisse naelu peksta? Mõte puudub. Ent teadur Hanno kinnitab, et tänapäeva lapsed võivad lõpmatuseni haamriga naelu taguda, mingit legot pole tarvis.

Vabaõhumuuseum on külalise jaoks eelkõige mets majakestega Tallinna linnas. Seal ei pea neoonvesti ega kiivrit kandma – haamer õpetab esimese löögiga ohutusreeglid selgeks. Ja seal näeb sirguv põlvkond asju, mille olemasolust ettekujutus ähmane.

"Praegu on kõige uuem Kolga talu aida-lauda rait, kus saab vaadata, missugused on taluloomad. Lapsed saavad teada, kuidas loodustsäästvalt elada. Eks see kõige uuem asi on kõige populaarsem," selgitas muuseumi lõimumis- ja sotsiaalsete programmide projektijuht Einike Sooväli.

Muuseumi personalijuht Kersti Aas kirjeldas vorstitegu: "Vorsti sisse pandi kartulit ja läbikasvanud liha. Maitsestati maitseainetega, kindlasti kuulus sinna sibul. Pandi soole sisse, korraks keedeti ja siis pandi ahju."