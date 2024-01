Järgmisel üldlaulupeol astuvad mitmed tuntud muusikud üles helilooja rollis

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus tutvustas täna esimest korda järgmise üldlaulu- ja tantsupeo "Iseoma" lähteideid ning avalikustas suurpeo visuaalse väljanägemise.

Kujunduse autor Marko Kekišev tunnistas, et mõiste "iseoma" tahtis veidi harjumist, enne kui silme ette kerkis selge kujund ja tunnusmärk.

"Minu jaoks tekkis selline kujunduslik mõte tänu sellele, et mulle tulid pähe märksõnad "ühendatud erinevused"," selgitas laulu- ja tantsupeo visuaalse identiteedi looja Marko Kekišev. "Ehk siis on üksikud elemendid, millest moodustub üks tervik."

Elementidena kasutas kunstnik metsa ja põllutaimi. Helge värvigamma on pärit ühelt poolt Eestimaa loodusvaadetest, aga teisalt ka triibuseelikute säravatest toonidest.

Laulupeo repertuaari aluseks on kõigi Eesti piirkondade murdekeelsed tekstid, mis tunnistavad laulmise jõudu ja väge.

"Olles juhatanud juubelilaulupeol Mart Saare "Noore veljo, veeritäge", mille tekstist ma ei saanud mitte midagi aru, siis selle laulu juhatamise järel sain aru, et meil on palju koorimuusikat, kus murdekeelt on kasutatud," ütles laulupeo kunstiline juht Heli Jürgenson. "See on väga põnev, ilus, uudne ja avastamisväärt."

Laulupeol kuuleb ka heliloojate uudisloomingut

"Igasse liiki saab olema täitsa uus laul," lisas Jürgenson. "Mõned tuttavad, nagu Kadri Voorand, Rasmus Puur ja Riivo Jõgi on mõnel peol juba mõne lauluga tuttavaks saanud, aga laulupeo debüüthelilooja Liisi Koikson või Ardo Ran Varres, Karin Tuul ja Valter Soosalu väga ilus meeskoori laul, nii et mitmed tuttavad muusikud on sellel laulupeol helilooja rollis."

Tantsupidu toob seekord kokku Eestimaa erinevate paikade tantsusammud, tavad ja kombed.

"Me paneme seda pidu kokku nagu lapitekki," ütles tantsupeo pealavastaja Helena-Mariana Reimann. "Oleme erinevad, maa on väike, aga eri paigus on eri tavad, kombed, tantsud, pillilood ja murdekeel. Igaüks tuleb Eestimaa eri nurgast. Kuna meil on piirkondade liigid loodud, saab tulla killuke oma tantsupidu taskus kaasas, mis tähendab, et me tantsime peo Tallinnasse kokku."

Rahvamuusikapeol, mis toimub traditsiooniliselt Vabaduse väljakul, astub seekord üles ka mitu uut pilliliiki.

"Meil on mitu oma liiki, lisaks karmoškadele ka mandoliinid, täitsa esimest korda on peol hiiu kandled," ütles rahvamuusikapeo üldjuht Helin Pihlap. "Lisaks on ka ava- ja lõpunumber, mida rahvamuusikapeol pole olnud, laulu- ja tantsupeol aga küll, ja seal on kõik muusikud koos ning ka publik saab seal kaasa teha."

Alates tänasest on avatud laulupeo koduleht ning kollektiivide juhid saavad hakata tellima laulu- ja tantsupeo õppematerjale. Jaanuari lõpuni saavad end peole registreerida veel väliskollektiivid.

Üldlaulu- ja tantsupidu "Iseoma" toimub 3. kuni 6. juulini 2025 Tallinnas.