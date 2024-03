Galerii: algas üle-eestiline valmistumine XXI tantsupeoks "Iseoma"

XXI tantsupeo tantsutoimetaja Agne Kurrikoff-Hermani sõnul algasid õppeseminarid 9. märtsil Rakveres ja Paikusel ning jätkuvad 10. märtsil Pealinna ja Sakala piirkonnas. 16.– 17. märtsil toimuvad seminarid Haapsalus ja Tartus ning sealt edasi Võrus ja Raplas.

Tantsutoimetaja sõnul on õppeseminarid väga oluline osa tantsupeo õppeprotsessist, sest just õpetajate õpetamisega saab alguse suur üle-eestiline valmistumine tantsupeoks. "See on oluline hetk, sest just nendel seminaridel annab kunstiline toimkond sümboolselt oma pooleteistaastase tehtud töö meie tantsujuhtide kätte, kes kõik siis oma rühmadega selle suure lapiteki, tantsupeo, kokku heegeldavad," ütles Kurrikoff-Herman.

Sel korral toimub tantsupeoks valmistumine üle Eesti kokku kaheksas piirkonnas: pealinn, Pärnumaa, Põhjarannik, Läänerannik, Keskpõrand, Kagukant, Sakala ja Tartu-Voore. Lisaks kogunevad seminaridesse ka üle-eestilised liigid, milleks on valiksegarühmad, naisrühmad, võimlemisrühmad ning Üleilma liik, kuhu on koondunud Eestist kaugemal tegutsevad tantsurühmad.

Tantsupeo esimesed seminarid kestavad 24. märtsini. Tantsupeo teine seminar ja koolitus "Õpetajalt õpetajale" toimub käesoleva aasta augustis Viimsis ning tantsupeo esitluskontsert 30. novembril Tallinnas.

XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu toimub 3.– 6. juulil 2025 Tallinnas.

Laulupeo kunstiline juht on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastaja Helena-Mariana Reimann ning rahvamuusikapeo üldjuht Helin Pihlap. Laulu- ja tantsupeo korraldaja on Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.