Üldtantsupeole pääsevad vaid valitud piirkondade põhikooliealised tantsulapsed

Järgmisel aastal toimuvale üldtantsupeole pääsevad vaid valitud piirkondade põhikooliealiste laste tantsurühmad. Kuigi tantsupeole ihkajaid on palju, seab staadion oma piirid ning üldtantsupeole kohaselt on põhirõhk täiskasvanute tantsurühmadel.

2025. aasta tantsupidu räägib suguvõsa kokkutulekust ning iga piirkond esitab oma pärimuslugusid. Kui varem on üldtantsupeole saanud kandideerida kõikide maakondade tantsulapsed, siis järgmisel aastal toimuval peol see nii ei ole.

"See on konkreetselt minu kui pealavastaja nägemus, ma olen pealavastaja ja sellega ma selle ideekonkursi võitsin, et sel korral liikuda peoga natuke teisiti – et luua hoopis piirkonnaliigid, eelnevate traditsiooniliste rühmaliikide asemele, mis olid üle-eestilised," selgitas tantsupeo pealavastaja Helena-Mariana Reimann.

Üks seitsmest maakonnast, kust põhikooliõpilasi tantsupeole ei oodata, on Ida-Virumaa.

"Eks see oli ikka suureks pettumuseks, sest järjepidevust on alati olnud ning lapsed on üldpidudel alati osalenud," tõdes Anne Uttendorf, laulu- ja tantsupeo kuraator Ida-Virumaal.

Järjepidevuse katkemist toonitas ka tantsuõpetaja Imbi Tito. "Just sai suvel vahva seltskonnaga noorte tantsupeolt tuldud, lapsed said nii hea elamuse ja küsid, millal uus pidu tuleb. Ma lubasin, et loodame, et 2025. aasta saame peole – et ootame, millised liigid tulemas on," nentis tantsuõpetaja.

Kirde-Eestist ei saa peole kandideerida ka pererühmad. "See on meie jaoks päris kurb, sest 2019. aastal ja eelmisel suvel käis meie segarühm pererühmana väljas. See oli meie jaoks suur võimalus, aga nüüd ei ole meil ka pererühma võimalust. Selleks, et segarühm peole saada, peame leidma need müstilised kaheksa paari," sõnas tantsuõpetaja Ave Jääger-Nurgamaa.

Üks lahendus tantsulastel on: suurele peole võib minna koorilauljana. "Mudilased, lastekoorid, poistekoorid, segakoorid on laulpeole oodatud. Kel on tõesti soov peost osa saada, leiab võimaluse," sõnas Uttendorf.

Laulu- ja tantsupidu "Iseoma" toimub järgmise aasta juulis.