Jupiter Io ja ETV2 esitlevad noortefilmide eriprogrammi

Maailmakino neljapäevadel pakub ETV2 vaatamiseks mängufilme, mis on tähelepanu ja tunnustust pälvinud erinevatel festivalidel. 1. veebruarist on filmid nähtavad ka Jupiteri noortekanalis Io, kus lisavalikus leiab teisigi mängufilme.

"Vaikiv klass"

Eetris 1. veebruaril kell 22.30

Tõsielulistel sündmustel tuginev poliitiline noorsoodraama Ida-Saksamaa noortest, kes korraldavad koolis protestiaktsiooni, kui nende kõrvu jõuab teadmine 1956. aasta Ungari sündmustest. Kaks Stalinstadti keskkooliõpilast, Kurt (Tom Kramenz) ja Theo (Leonard Scheicher), saavad teada antikommunistlikust ülestõusust Ungaris, mis ebaõnnestus. Kurtil õnnestub veenda klassikaaslasi enne tunni algust Ungari ohvrite eest vaikusehetke pidama. Vaikiv meeleavaldus ajab marru õpetaja ja kui selgub, et tegemist oli protestiaktsiooniga, hakkavad sündmused lumepallina veerema.

Film oli nomineeritud neljale Saksa filmiauhinnale.

"War Pony"

Eetris 8. veebruaril kell 22.30

Cannes'i filmifestivalil tähelepanu äratanud draama USA reservaadis elavatest noortest, kes sooviksid sarnaselt eakaaslastega viia ellu Ameerika unistust. Mängufilmi keskmes on Pine Ridge'i reservaadi kaks noort Lakota rahva Oglala alamhõimu kuuluvat noormeest. 23aastane Bill (Jojo Bapteise Whiting) sagib mitmes suunas, püüdes edu saavutada. 12aastane Matho (LaDainian Crazy Thunder) ei jõua aga meheikka jõudmist ära oodata. Püüdes innukalt isa heakskiitu teenida, teeb Matho rea impulsiivseid otsuseid, mis ta elu pea peale pööravad.

Kuldkaamera auhind Cannes'i filmifestivalil.

"Superkoomik"

Eetris 15. veebruaril kell 22.30

Samanimelisel menuromaanil tuginev Rootsi noorsoodraama 12-aastasest neiust,, kes pärast ema enesetappu otsustab hakata stand-up-koomikuks. Sasha (Rootsi filmiauhindadel parima naisnäitleja tiitli pälvinud Sigrid Johnson) koostab pärast oma ema enesetappu ellujäämisnimekirja. Ta on otsustanud, et ei tohi olla ema moodi, seega tuleb maha ajada juuksed, loobuda raamatutest ja teiste eest hoolitsemisest, sest see ei õnnestu niikuinii. Kõige tähtsam on aga saada superkoomikuks, sest nõnda õnnestuks isa esimest korda pärast ema surma uuesti panna naeratama.

Film pälvis Berliini filmifestivalil noorte- ja lastefilmidele mõeldud Kristallkaru auhinna. Chicago rahvusvahelisel lastefilmide festivali professionaalse žürii parima mängufilmi tiitel ja nooržürii kategoorias mängufilmide teine koht.

"Kiddo"

Eetris 22. veebruaril kell 22.30

Road-movie asenduskodus elavast 11-aastasest tüdrukust, kelle ekstsentriline ema Karina (Frieada Barnhard) ootamatult välja ilmub. Ema on varustatud kauboisaabaste, päikeseprillide ja parukatega, ning tal on plaan, kuidas tütrega edaspidi igavesti koos püsida – tuleb sõita vanaema juurde Poolasse. Roostes Chevrolet´ga võetaksegi teekond ette ja Lu satub oma metsiku ja samas sarmika emaga omalaadsesse Bonnie ja Clyde'i fantaasiasse.

Kristallkaru nominent Berliini filmifestivalil Generation Kplus sektsioonis. Auhind laste- ja noortefilmide festivalilt Cinekid.

"Ma armastan oma isa"

Eetris 29. veebruaril kell 22.30

Särtsakas USA indie-komöödia isa-poja keerulistest suhetest. Chuck (Patton Oswalt) on oma probleemsest pojast Franklinist (James Morosini) lootusetult võõrdunud ja püüab katkenud sidet taastada. Pärast seda kui Franklin isa sotsiaalmeedias ära blokeerib, asub poja pärast muretsev Chuck Frankliniga sotsiaalmeedias suhtlema naisenime all. Isast saab kujuteldav ettekandja Becca,kellega poeg meelsasti suhtleb. Asjad lähevad veelgi rohkem viltu siis, kui Franklin kujuteldavasse Beccasse armub. Viimaks ootab Franklin ka päriselus Beccaga kohtumist.