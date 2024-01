"Eesti lugude" uue hooaja avab Liis Lindmaa lühidokumentaal "Minu kohus"

21. hooaega alustav "Eesti lood" on aastate jooksul talletanud Eesti ja eestimaalaste tegemisi ning ühiskondlikke protsesse. Omanäoliseks ajastu kroonikaks kujunenud dokumentaallugude sari jätkab seda traditsiooni tuues sel korral vaatajate ette kaheksa lugu, mille keskmes on Eestis elavad inimesed väärikas eas prouadest uuseestlasteni.

"Minu kohus", režissöör Liis Lindmaa

Eetris 28. jaanuaril kell 20.30

Dokumentaalfilm vene juurtega Eesti naisest Irinast, kes liitub Naiskodukaitsega, et õppida sõduriks. Ta tunneb kohustust suuta Eestit kaitsta riigi eest, mida ta isa tingimusteta armastas.

Eesti lood. Minu kohus

Aasta jooksul osaleb ta mitmetel väljaõpetel ja otsib oma kohta, olles pidevas enesearengus. Kas mugavustsoonist väljudes jääb kohusetunne püsima?

"Väärika vananemise akadeemia", režissöör Sigrid Salutee

Eetris 4. veebruaril kell 20.30

Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing on Kadriorus tegutsenud juba pea 30 aastat ning seda kutsutakse hellitavalt väärika vananemise akadeemiaks. Päevakeskus annab kõrges eas inimestele võimaluse ennast teostada ja suhelda ka pärast seda, kui lähedased on kõrvalt kadunud.

Eesti lood. Väärika vananemise akadeemia

Ühingus on 13 toimkonda, alustades valvelauast ja raamatukogust ning lõpetades kohviku ja aiaga. Lihtsad ülesanded aitavad eakatel end vajalikuna tunda. Ühingut veab elurõõmus Heino, kes kannab hoolt selle eest, et kõigil liikmetel oleks majas hea olla, et igaühel oleks oma ülesanne ja iga probleem leiaks lahenduse. Film tõestab ehedalt, et ei ole olemas kindlat vanust, alates millest peaks koju konutama jääma. Tõeline seltsielu algabki vahel pärast pensionile jäämist.

"Sitta kanti", režissöör Madis Reimund

Eetris 11. veebruaril kell 20.30

Fekaalivedaja Erkki, välikäimlate rentija Toomas ja reoveejaama ekspert Andra on tegusad ja rõõmsad Eesti inimesed, kes on valinud endale elukutse, mida peetakse tavaliselt räpaseks, häbiväärseks ja millest keegi meist lapsepõlves ei unista. Samas on moodsal ajal just nende inimeste tööd vaja absoluutselt kõigil inimestel.

Eesti lood. Sitta kanti

Koht, kus ka kuningas jala käib, ehk peldik, tualett või kemmerg on aga siiani tabuteema ja inimesed tunnevad piinlikkust ja valehäbi oma loomulike vajaduste rahuldamisest isegi rääkides. Film jälgib, kuidas Erkki, Toomas ja Andra on teinud fekaalitööst enda äri, leivanumbri ja elukutse.

"Vinge Mutt", režissöör Andres Keil

Eetris 18. veebruaril kell 20.30

Tema nimi on Merike. Tema hüüdnimi on Vinge Mutt. Otepää taga, Valgamaa kuplite vahel on Tobra tallid. Normaalsuse ja elutervuse oaas meie siiruviirulises maailmas.

Eesti lood. Vinge mutt

Siin on pea 30 hobust, treener Merike ja umbes 60 noort inimest, kes trennis käivad, aastaringselt vabas õhus ja looduses. Film vaatab ühte aastaringi talli, Merikese ja trennis käivate noorte inimeste eludes.

"Öine vahetus", režissöör Meelis Mikker

Film jälgib Erikut, kes on otsustanud oma eriala kõrvalt enda elus veel ühe tee valida. Ta läbib koolituse, et asuda vabatahtlikuna öösiti Eluliini emotsionaalse toe telefoni kõnesid vastu võtma. Eriku ülesandeks saab kuulata ära inimesed, kes on omadega ummikusse jooksnud ja ei oska enam kuhu mujale pöörduda.

Eesti lood. Öine vahetus

Milline pinge lasub inimesel, kelle ainsast sõnas võib sõltuda teise inimese elu? Kuidas möödub Eriku esimene öine vahetus?

"Vete piiril", režissöör Mirjam Matiisen

Ulvi on peaaegu terve oma elu elanud Soomaa rahvuspargis keset sügavat metsa ja ürgset loodust.

Eesti lood. Vete piiril

Ehkki jõgi tema maja kõrval tuleb kalda vajumise tõttu iga aastaga majale järjest lähemale ning kodused olmetingimused lähevad järjest keerulisemaks, ei kavatse Ulvi oma lapsepõlvekodust kuhugi lahkuda. Teda hoiavad siin kinni Tori hobused, keda ta aastakümneid kasvatanud on ja eluviis, mis naise jaoks ainuvõimalik tundub.

"Eesti mees", režissöörid Anna Hints ja Tushar Prakash

Eesti lood. Eesti mees

Armastus on toonud Tushari Indiast Eestisse elama. Nüüd on Tushar otsustanud minna oma väljavalitu sugulaste juurde Võromaale, et õppida, kuidas olla tõeline eesti mees.

"Sanderidokumentaalfilm", režissöör Frank-Leander Sapego

Eesti lood. Sanderidokumentaalfilm

Stand-up'i tegemine on pealtnäha kerge – tuleb lavale ronida, tund aega mikrofonisse naljakaid lugusid rääkida ja vahele veidi ropendada. Sander Õigus on elukutseline stand-up koomik. Vaatame läbi selle ala kõige töökama mehe pilgu, kuidas saab tegelikult tõsi tõeks ja nali naljaks.

Nelja esimese filmi eetriaeg on paigas, järgmiste filmide täpsem eetriaeg on selgumas.

"Eesti lood" esimesed filmid valmisid juba 2003. aastal. Dokumentaalfilmide tootmist rahastavad ühiselt Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital. Varasemaid filme näeb Jupiteris.