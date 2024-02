Täna on eesti disaini päev, kuid kodumaisel disainil on praegu rasked ajad. Mitmed kohalikud disainerid on peatanud tootmise või lõpetanud tegevuse, sest keeruline majanduslik olukord teeb keeruliseks nii tootmise kui ka klientide leidmise.

Üks kõnekamaid näiteid kriiside mõjust Eesti disainile on Kuldnõela võitja, Diana Arno bränd, mis peatas sel nädalal oma tegevuse. Esimene suur hoop brändile oli Brexit, mille tagajärel kadus Ühendkuningriigi turg, siis tuli otsa koroonakriis, mille tõttu kadus USA turg ja sõjaga muidugi ka Vene turg. Levi disainipoe perenaise Hanne Kleini sõnul ongi eesti disainereid tabanud kriis kriisi otsa.

"Me oleme neli aastat elanud kriisist kriisi, aga viimasel ajal on tõesti väga palju disainereid pöördunud minu poole, et nad lõpetavad tootmise, lõpetavad disainimise ja kõige selle, sest lihtsalt pole enam jaksu ja värvikalt öeldes, tunneli lõpus ei nähta enam valgust. Paari lähikuu jooksul on poest lahkunud oma kümmekond kunstnikku, kes tõesti on pikalt juba töötanud, need, kes on mingi kindla klientuuri endale leidnud, mingi kindla niši ja oma koha eesti disainis, sellest on kurb," ütles Levi disainipoe omanik Hanne Klein.

New Vintage by Kriss brändi looja Kriss Eglite sõnul on väikeettevõtjatel keeruline, kuna hinnad on järsult tõusnud.

"Viimaste aastatega on materjalide hinnad tohutult kasvanud, samas tulebki mõelda võib-olla natuke kastist välja. Meie näiteks hakkasime rohkem 3D printi kasutama, kuna sa saad teha väiksemaid koguseid ja lisaks ei lähe materjali kaduma, aga kindlasti on keerulisem," ütles ehtedisainer Kriss Eglite.

Hanne Kleini sõnul on näha ka tarbijate ostujõu langemist.

"On näha, et ostujõud või ostukorv on ikka kordades vähenenud, kui viis aastat tagasi oli. Isegi kui mitte nii ilusasse aega tagasi minna, siis seda on näha, et pigem teen kompromisse endaga, et teisele ma võib-olla ostan eesti disaini, aga ise ma tarbin vähem, enda peale võin vähem kulutada," ütles Klein.

Küll aga ütlevad disainerid ja väikeettevõtjad, et läbi kriiside hoiavad neid vee peal just kohalikud kliendid.