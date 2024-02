Näitus "Häirete harmoonia" räägib noore naise ATH kannatustest

Diana õpib 11. klassis ning lisaks ATH-le on tal diagnoositud ka düsgraafia ja düsleksia.

"Minu näitus "Häirete harmoonia" on teekond läbi minu aju ja keha, kus läbi kunsti olen ma visualiseerinud oma terviseprobleemid ja neuroloogilised häired," ütles 11. klassi õpilane Diana Põder.

Maalid sündisid kooli praktikaprojekti raames ning neil on väljendatud häirete erinevaid füüsilisi ja vaimseid tahke.

"Kunst on minu jaoks tugi, kuna düsgraafia tõttu, mis on õigekirja häire, on raske end väljendada suuliselt ja kirjalikult, siis läbi kunsti saan ma saavutada seda, et leida enda rahu ja tugi selle sees," lisas Põder.

Diana ütleb, et ta tahaks oma näitusega aidata teisi samade probleemidega inimesi, kel tuleb pidevalt puutuda kokku eelarvamuste ja haiget tegevate hinnangutega.

"Ma usun, et koolielus on seda kõige rohkem näha, õpetajate seas või ka lähedaste käest. Inimesed ei usu, et mul tõeliselt on need häired, kuna need ei väljendu mul tüüpiliselt. ATH stereotüüp on see, et sa oled hüperaktiivne väike poiss, kes hüppab ringi, aga tegelikult see ei ole nii, ATHd on kolme erinevat tüüpi. Mu eesmärk ongi levitada teadlikkust nendest häiretest ja luua kannatajatele parem maailm," ütles Põder.

Diana Põdra maalid koos selgitavate tekstidega on üleval Tallinnas, Eesti puuetega inimeste koja majas, aadressil Endla tänav 59.