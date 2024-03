Lühivormide festival Made in Estonia on tänavu rekordarvu osalejatega

Kanuti Gildi Saalis on laupäeva õhtul lühivormide festival Made in Estonia maraton, mis on tänavu rekordiliselt pikk, kestes kokku kaheksa tundi. Ka osalejaid on tänavu rekordiliselt – kokku 45 ülesastujat.

Pika traditsiooniga festivalil osalemise ainuke tingimus on, et kuni 10-minutiline etteaste oleks valminud spetsiaalselt maratoni jaoks.

"Kunstiline väljendus on see, mis on silma paistnud. Sel aastal on videolahendusi väga palju, videoplokis on väga palju osavõtjaid. See on see meedium, mis on, ma arvan, üldiselt populaarne praegu," selgitas Made in Estonia maratoni projektijuht Kristiina Tinnu Tang.

Kunstnik Liisamari Viik osaleb samuti videoga. "Näitan ülevaadet oma eksperimentidest, mida ma olen teinud viimasel ajal Tallinnas. Ma arvan, et see on väga hea platvorm, kus esimest korda proovida olla publiku ees," rääkis ta.

Kunstnikud Maria Helena Seppik ja Ronja Marie Tepp näitasid filmi, millel aga stsenaariumit ei ole. "Nii et kõik on sündinud juhuslikult või jooksu pealt või me oleme lähtunud nendest teemadest, mis meid on konkreetsel ajahetkel puudutanud või huvitanud," selgitas Seppik.