Pildid: Tallinnas avati Ukraina kunstniku Mariia Bonchuki näitus

Reedel avas Ukraina päritolu kunstnik Mariia Bonchuk Põhjala Tehase Stuudiomajas oma värskeimal loomingul põhineva näituse "From bright side to dark and back". Koos värske näitusega avaneb Põhjala Tehases ka uus eksperimentaalgalerii Põhjala Valge Kuup.

Mariia Bonchuk on noor kunstnik, kes on sündinud Ukrainas Kremenchuki linnas. Ta õppis kohalikus kõrgkoolis rahvuskeraamikat, mis hõlmas tööd traditsiooniliste Ukraina ornamentide, tehnikate ja vormidega, lisaks õppis ta Kiievis ülikoolis sisekujundust. 2016. aastal kolis ta Tallinnasse. Mariia väljendusviisideks on maalikunst, joonistused ja keraamika.

"Mind on inspireerinud enese emotsioonide sisekaemuslik vaade. Olen tunnetanud selle sentimendi kogu laia spektri ulatust ning soovinud tuua selle vaatajani läbi oma maaliloomingu. Minu teoste algimpulsiks on tajumised ja kogemused – peegeldused ehk reageeringud neile, elulistele sündmustele ning olukordadele, mida me kõik võime kogeda. Alateadvuse kõige sügavamates soppides toimuvatest rasketest heitlustest kuni rõõmu ja joovastuse laineharjadeni välja," avas Bonchuk oma loomginut.

"Soovin välja tuua emotsioone, mis on jäänud tähelepanuta ja pakkuda läbi selle võimalust enesega parema ühenduse loomiseks," lisas ta.