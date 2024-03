Galerii: Tartus avati Kris Lemsalu isikunäitus

Kokku on Tartus Euroopa kultuuripealinna tiitliaasta vältel võimalik külastada koguni nelja sürrealismi-teemalist näitust. "Mitte kõik kunstivoolud ei jää ajas nii jõuliselt püsima kui see on õnnestunud sürrealismil. Täna, sada aastat hiljem on maailmas huvi sürrealismi vastu suur, mida lisaks Euroopa kultuuripealinna programmile Tartus näitavad ka arvukad sürrealismile pühendatud näitused mujal Euroopas," selgitas Torp.

Esimesed kolm sürrealismi manifesti sajandale aastapäevale pühendatud näitust on avatud Tartu Kunstimuuseumis. Nende seas on võimalik Tartus näha esimest korda Kris Lemsalu isikunäitust "DONATELLA. Elukeeris", kus on eksponeeritud tõlgendus igavesse suudlusse jäätunud purskkaevust ja valik värsketest joonistustest. Veel on Lemsalult väljas mõned installatsioonid kunstniku varasemast loomingust.

Lemsalu sõnul räägib ta näitus "DONATELLA. Elukeeris" sõprusest, kurbusest ja armastusest. "Lisaks toimub filmi "Old Piano" esilinastus, mis sündis koostöös Johanna Ulfsakiga," lisas Lemsalu.

Tartu Kunstimuuseumis saab käia ka karikatuuri radadel. Näitus "Initsiatiiv altpoolt. Eesti karikatuur 1980ndatel" võtab kokku, kuidas nõukogudeaegse tegelikkuse absurdist sündis Eesti sürrealism. Eraldi pööratakse rõhku 1980. aasta Tallinnfilmi sürrealistidele ja 70ndate algul Tartu Ülikoolis koondunud noorte karikaturistide kollektiivi NAKS loomingule.

Näitusesarja kolmas väljapanek "Ilmar Malin. Igaviku hõõg" on pühendatud Eesti klassikale ja toob vaatajani valiku teoseid Eesti esisürrealisti iseäraliku käekirjaga loomingust. Lisaks kunstniku tuntumatele maalidele pakub näitus võimalust tutvuda teostega, mida pole varem avalikult eksponeeritud.

Kris Lemsalu isikunäituse ja Eesti karikatuurile pühendatud näituste kuraatoriks on Indrek Grigor. Ilmar Malinile pühendatud näituse kureeris Mae Variksoo.

Tartu Kunstimuuseumi juhi Joanna Hoffmanni sõnul tipneb sürrealismi manifesti sajandat tähtpäeva tähistav kunstikevad 4. aprillil ERM-is avatava suurejoonelise rahvusvahelise näitusega "Sürrealism 100. Praha, Tartu ja teised lood …". Kesk-Euroopa sürrealistlikule kunstile keskenduv näitus avatakse koostöös Praha Rahvusgaleriiga.