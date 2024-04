New Yorgis avati Kris Lemsalu isikunäitus "One foot in the gravy"

New Yorgis eestlanna Margot Sameli galeriis avati eile kunstnik Kris Lemsalu isikunäitus "One foot in the gravy". Kunstniku sõnul peegeldab näitus elu haprust ning tuletab meelde, et elust tuleb rõõmu tunda.

Manhattani lõunaosas Tribeca piirkonnas asuvates galeriides võib kohata maailma kõige kallimat kaasaegset kunsti. Pea kaks aastat on sealses piirkonnas tegutsenud ka eestlanna Margot Samel. Järgmise kuu aja jooksul on tema galeriis võimalik tutvuda Kris Lemsalu loominguga.

Näitus "One foot in the gravy" ehk "Ühe jalaga kastmes" on Kris Lemsalu teine näitus Margot Sameli galeriis, New Yorgis. Näitusel olevad tööd valmisid viimase aasta jooksul Mehhikos.

"See on selline elu hindamise ja elu väärtustamise näitus, mis on tehtud väga siirastel eesmärkidel," sõnas Kris Lemsalu. "Ma üritasin kanaldada sellist tunnet, mis tekib vahel, kui sa näiteks paraned väga raskest haigusest või näiteks, kui sul keegi lähedane ära sureb. Ja siis sa tunnetad seda leina ja samal ajal enda sellist elus olekut. See on selline naljakas skisofreeniline tunne," selgitas kunstnik.

New Yorgi kunstnik Banko kiidab Lemsalu kunsti. "Ausalt, mulle meeldivad ta tööd. Keraamika, mille ta on loonud, on värviline. See äratab sinus sisemise lapse, justkui avastaksid taas värvid. Ta on tabanud sellega naelapea pihta," ütles ta.

Kahe tegutsemisaasta jooksul on Margot Sameli galeriis olnud üle kümne näituse, kuid alati on olulisele kohale jäänud tema juured.

"Eesti ja Baltikumi kunstnike roll minu galeriis on üks suur osa selle identiteedist. Peaaegu kõikide kunstnike jaoks on see olnud esimene näitus New Yorgis, minu galeriis. See on minu jaoks oluline, et olgu nad kas noored või rohkem edasi jõudnud kunstnikud, aga et see on just nende esimene samm New Yorgi ja USA maastikul," rääkis Samel.

Kris Lemsalu näitus "One foot in the gravy" jääb newyorklastele uudistamiseks 11. maini.