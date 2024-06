Pompidou keskus ostis Kris Lemsalu teose

Kris Lemsalu teos "Car2Go" on üles ehitatud mitmekihilise isiklike viidete ja kultuuriliste motiivide kollaažina. Autorile omaselt on teoses kasutatud nii isikupärast keraamikat kui ka masstoodangut – näiteks on selle tiibadena kasutatud Opel Kadeti uksi.

Teos valmis 2016. aastal Lausanne'is toimunud Les Urbaines'i festivali raames Elise Lammeri kureeritud näitusele Espace Arlaud'is. Teost näidati hiljem Zdenek Felixi näitusel "Metamorphoses" Guido Baudachi galeriis Berliinis ja Britta von Colampenhauseni kureeritud ülevaatenäitusel "Contemporary Art from Estonia" Euroopa Keskpangas Frankfurdis. 2022. aastal oli "Car2Go" eksponeeritud näitusel "The Act of Breathing", Horst Arts & Music festivalil Asiat, Vilvoorde ja Cinematekis Brüsselis.

Kris Lemsalu on oma teose saamisloost rääkides öelnud, et see sai alguse ühest üsna veidrast sündmusest. "Olin Sri Lankal, kus kõik sõidavad tänavatel nagu hullud, kuid järsku nägin selles hektilisuses autot, mis sõitis väga-väga aeglaselt ning selle taga kõndis perekond. Sain aru, et see oli matusemarss. Selliseid sündmusi nähes hakkavad need mu peas ketrama. Ma ei saa neist kuidagi lahti. Loomulikult pole see ainus viis teose tõlgendamiseks. Teos koosneb paljudest teistest mitmekihilistest lugudest. "Car2Go" idee tekkis umbes pool aasta pärast pärast selle sündmuse nägemist. Ütleme nii, et see on minu enda isiklik uudiskiri," selgitas kunstnik.

Eelnevalt on Eesti kunstnikest Pompidou keskuse kogusse jõudnud Raul Meeli graafiline leht seeriast "Taeva All".