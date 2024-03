Kris Lemsalu: aeg on New Yorgis jänes ja Tallinnas tigu

Kui võiks arvata, et Donatella Privada ehk Kris Lemsalu toob pisikesse Tartusse möllu ja kaost, siis selle asemel on ta muuseumisse loonud justkui aega jäätunud maailma.

"Ma olen pikalt aega veetnud New Yorgis, kus aeg on nagu jänes. Isegi Tallinnas on tunne, et aeg on teo moodi. Siin veel rohkem võibolla. Erinevad linnad ja erinevad energiad. Mulle meeldib tegeleda aja ja liikumisega," ütles kunstnik Kris Lemsalu.

Pargiks kujundatud ruumis saab näha kunstniku tõlgendust suudlevate tudengite purskkaevust.

"Minu jaoks oli võrdlemisi üllatav ja alguses isegi hirmutav, et Kris üritas väga suhestuda sellega, et see näitus on Tartus. Üks esimene asi, mis Kris küsis ja saatis isegi foto, et teil Tartus on need laternad, selliseid oleks näitusele vaja," ütles kuraator Indrek Grigor.

"Mul ei ole olnud Tartuga mingit südameseost, aga kuna näitus on Raekoja suudlevate tudengite kõrval, siis mõtlesin, et proovin ka ühe variandi, et miks mitte, vaatame, mis sellest välja tuleb," lisas Lemsalu.

Kunstnik ise soovitab näituse külastajatel võtta rahulikult aega, et esimeses ruumis sohval istudes Gregor Kulla vinüüli kuulata ning seejärel vaadata lõpuni pea 40-minutiline film "Vana klaver".

"Me reisisime põhimõtteliselt üle maailma erinevates kohtades ja kuna me tunneme üksteist pikalt ja oleme head sõbrannad, siis me suutsime koos draamavabalt üles võtta midagi, mis võibolla ei ole nii kergesti kategooriasse pandav, mingi selline kulgemine ja minu eluviis. Tegime midagi, mis meenutab, kuidas on võimalik elada. Teistmoodi, natuke lõbusamalt, leida sõpru, tekitada kogukondi ümber maailma," ütles Lemsalu.

"Donatella. Elukeeris" on osa Euroopa kultuuripealinna näituste sarjast, mis on pühendatud sürrealismi manifesti 100. sünnipäevale. Kuraator Indrek Grigori sõnul on Kris Lemsalu hakanud ennast väga teadlikult ja otseselt suhestama klassikalise sürrealistliku traditsiooniga.

"Ta on lugenud asjakohaseid psühhoanalüütikuid, tema lugemus ja teadlikkus sellest, mida ta teeb, on võrdlemisi suur. Kui tema töid vaadata, siis võib jääda selline mulje, et tegemist on abstraktse kuhjamisega, et jupikene siit ja jupikene sealt, et on mingid imelikud figuurid. Aga kui Krisiga rääkida, siis hakkab sealt üha rohkem kooruma, et ta on väga teadlik nendest kujunditest, mida ta kasutab. Tuleb vaadata nii, nagu sürrealismi vaadatakse, tuleb otsida kujundeid. Ületõlgendamise võimalust Kris Lemsalu puhul väga ei ole," lisas Grigor.