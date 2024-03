Kinodesse jõuab dokfilm Yasmynist

Alates 22. märtsist jõuab Eesti kinolevisse uus muusikadokumentaalfilm "Yasmyn. Selgus päevaks või kaheks". Režissöörid on Anastasia Zazhitskaya ja Georgius Misjura, kelle jaoks on see esimene täispikk dokfilm.

Dokumentaalfilm jälgib Yasmyni tegemisi koroona-ajal, mil kontserttegevus oli suures osas seiskunud ning tuli leida muid võimalusi, kuidas hakkama saada. Muusika tegemise kõrvalt hakkas Yasmyn sel ajal muuhulgas küünetehnikuks. Film jälgib nii õnnestumisi kui ka madalhetki, jõudes lõpuks välja suurele esinemisele Eesti Muusikaauhindadel.

"Yasmyn. Selgus päevaks või kaheks" esilinastus mullu Chelsea filmifestivalil ning jõudis esmakordselt Eesti vaatajate ette Pimedate Ööde filmifestivalil.

Anastasia Zazhitskaya on varem teinud muusikavideosid nii Kerlile kui Yasmynile, samuti on ta käe all valminud lühidokumentaal "Yuzu". Georgius Misjura filmikarjär sai alguse 2010. aastal Southhampton Solenti ülikoolis, kus ta omandas magistrikraadi filmiteoorias. Hetkel on tal käsil dokumentaalfilmide "Hõbekontsadel" ja "Vaimusõdalane" järelproduktsioon.

Režissööride kõrval on filmi produtsendid ka Roman Pototski ja Margus Õunapuu. Filmi tootis Vita Pictura, levitab Film Tower.