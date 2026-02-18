X!

Kinodesse jõuab dokfilm Eesti naiste jäähokikoondise eduloost

Film
"Hõbekontsadel" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Sel nädalal jõuab kinodesse dokumentaalfilm "Hõbekontsadel", mis uurib lähemalt Eesti naiste jäähokikoondise tegemisi ning avab sealsete naiste isiklikke ning puudutavad lugusid.

Dokumentaalfilm tutvustab Eesti naiste jäähokikoondise taasloomise lugu ja selle põhitegijaid. 2020. aastal alustas Lätist pärit peatreener mängijate treenimist, eesmärgiga taasluua Eesti rahvuskoondis ja viia nad uuesti maailmameistrivõistlustele.

Režissöör Anastasia Zažitskaja sõnul hakkasid hoki kõrval teda huvitavama just ka koondisse kuuluvate naiste lood. "Hokitausta mul ei ole, aga ma olen huvitunud inimestest ja minu kõige tähtsam küsimus oli, kes need naised üldse on ja miks nad otsustasid hokit mängida," sõnas ta ja lisas, et "Hõbekontsadel" näitab muuhulgas seda, millest nende naiste elu koosneb ja mis võtab kõige suurema osa nende elust.

Algselt üsna lootusetust seisust startinud koondise lugu kulmineerub naiste jäähoki maailmameistrivõislustega 2022. aastal Serbias Belgradis. Kaasrežissöör Margus Õunapuu sõnul saigi tänu sellele triumfile neile selgeks, millega film lõpeb, ülejäänu oli juba viimistlemise küsimus. "Minu jaoks oli kõige tähtsam moment see, et näidata välja ebavõrdsust naiste ja meeste tiimi vahel, olen päris kindel, et kui naistesse nii rahaliselt kui tähelepanu mõttes rohkem panustada, siis nende reiting oleks kõrgem kui meeste koondise oma."

"Hõbekontsadel" protsess ei olnud aga sugugi lihtne: projektiga alustati tööd juba pea kuus aastat tagasi, kuid vahepealse aja jooksul on filmi juurest läbi käinud mitu režissööri, kelle tehtud tööd pidi Zažitskaja jätkama. "Ma ei teadnud kui raske on võtta projekt, kui juba kaks teist režissööri olid seal juures oma nägemusega töötanud, kõik oli peaaegu juba filmitud, ainult väikene osa oli jäänud, et ma saaksin tööd teha," mainis ta.

Dokfilm jõuab Eesti kinodesse alates 20. veebruarist.

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

